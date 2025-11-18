ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, जूता पहनकर जो भी व्यक्ति किचन में जाता है, वो न केवल अपने ग्रहों को खराब करता है, बल्कि उसकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है. जूता ही नहीं बाहर पहनने वाले चप्पल भी इसी श्रेणी में आते हैं. कोशिश करें किचन के लिए अलग से चप्पल रखें या डोरमेट का इस्तेमाल करें.