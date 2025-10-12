मकड़ी के जाले काम में बाधा डाल सकते हैं, क्योंकि वे घर को गंदा और बदसूरत दिखाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा और धूल, गंदगी तथा कीटाणुओं को जमा करते हैं, और वास्तु दोष पैदा करते हैं जो मानसिक तनाव, आलस्य और धन की हानि का कारण बन सकते हैं. जालों को हटाना महत्वपूर्ण है, और इसके लिए नियमित सफाई, प्रवेश द्वारों को सील करना और प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए.