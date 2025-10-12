हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वास्तु शास्त्रVastu For Home: मकड़ी का जाला बन सकता है बदकिस्मती की निशानी, जानें क्यों!

Vastu For Home: मकड़ी का जाला बन सकता है बदकिस्मती की निशानी, जानें क्यों!

Vastu Tips: घर की साफ-सफाई करना बेहद जरूरी होता है. घर की सफाई न होने से घर में मकड़ी के जाले लग जाते हैं. आइए जानें मकड़ी के जाले घर में लगना शुभ या अशुभ वास्तु शास्त्र से जान लें.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 12 Oct 2025 10:13 AM (IST)
Vastu Tips: घर की साफ-सफाई करना बेहद जरूरी होता है. घर की सफाई न होने से घर में मकड़ी के जाले लग जाते हैं. आइए जानें मकड़ी के जाले घर में लगना शुभ या अशुभ वास्तु शास्त्र से जान लें.

मकड़ी के जाले घर में क्यों नहीं होने चाहिए?

1/6

1/6
घर में जाले लगने से नकारात्मकता, वास्तु दोष और आर्थिक तंगी आती है, साथ ही यह घर की सुंदरता को भी कम करता है. ये जाले धूल और कीटाणु जमा होने का कारण बनते हैं, जिससे बीमारियां हो सकती हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, जाले घर के वास्तु को खराब करते हैं और परिवार के सदस्यों में आलस्य और चिड़चिड़ापन ला सकते हैं.
घर में जाले लगने से नकारात्मकता, वास्तु दोष और आर्थिक तंगी आती है, साथ ही यह घर की सुंदरता को भी कम करता है. ये जाले धूल और कीटाणु जमा होने का कारण बनते हैं, जिससे बीमारियां हो सकती हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, जाले घर के वास्तु को खराब करते हैं और परिवार के सदस्यों में आलस्य और चिड़चिड़ापन ला सकते हैं.
2/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार, मकड़ी के जालों को अशुभ माना जाता है. इन जालों से नकारात्मक ऊर्जा, धन-हानि और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, घर को नियमित रूप से साफ करना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना महत्वपूर्ण है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, मकड़ी के जालों को अशुभ माना जाता है. इन जालों से नकारात्मक ऊर्जा, धन-हानि और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, घर को नियमित रूप से साफ करना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना महत्वपूर्ण है.
3/6
मकड़ी के जाले स्थिर ऊर्जा के सूचक माने जाते हैं. वास्तु सिद्धांतों के अनुसार, ये सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालते हैं और किसी स्थान में नकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं .धूल भरे मकड़ी के जाले और नकारात्मकता समय के साथ धूल जमा होने वाले मकड़ी के जाले और भी अशुभ माने जाते हैं.
मकड़ी के जाले स्थिर ऊर्जा के सूचक माने जाते हैं. वास्तु सिद्धांतों के अनुसार, ये सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालते हैं और किसी स्थान में नकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं .धूल भरे मकड़ी के जाले और नकारात्मकता समय के साथ धूल जमा होने वाले मकड़ी के जाले और भी अशुभ माने जाते हैं.
4/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मकड़ी का जाला लगना अशुभ माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और आर्थिक तंगी, तरक्की में रुकावट और पारिवारिक कलह का कारण बन सकता है. इससे स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे धूल और गंदगी के जमा होने से एलर्जी.
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मकड़ी का जाला लगना अशुभ माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और आर्थिक तंगी, तरक्की में रुकावट और पारिवारिक कलह का कारण बन सकता है. इससे स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे धूल और गंदगी के जमा होने से एलर्जी.
5/6
वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में मकड़ी के जाले होने से कई पारिवारिक समस्याएं हो सकती है. बेडरूम में जाले होने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, और वैवाहिक जीवन में भी अनबन हो सकती है.
वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में मकड़ी के जाले होने से कई पारिवारिक समस्याएं हो सकती है. बेडरूम में जाले होने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, और वैवाहिक जीवन में भी अनबन हो सकती है.
6/6
मकड़ी के जाले काम में बाधा डाल सकते हैं, क्योंकि वे घर को गंदा और बदसूरत दिखाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा और धूल, गंदगी तथा कीटाणुओं को जमा करते हैं, और वास्तु दोष पैदा करते हैं जो मानसिक तनाव, आलस्य और धन की हानि का कारण बन सकते हैं. जालों को हटाना महत्वपूर्ण है, और इसके लिए नियमित सफाई, प्रवेश द्वारों को सील करना और प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए.
मकड़ी के जाले काम में बाधा डाल सकते हैं, क्योंकि वे घर को गंदा और बदसूरत दिखाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा और धूल, गंदगी तथा कीटाणुओं को जमा करते हैं, और वास्तु दोष पैदा करते हैं जो मानसिक तनाव, आलस्य और धन की हानि का कारण बन सकते हैं. जालों को हटाना महत्वपूर्ण है, और इसके लिए नियमित सफाई, प्रवेश द्वारों को सील करना और प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए.
Published at : 12 Oct 2025 10:13 AM (IST)
Vaastu Shastra Vastu Tips

Embed widget