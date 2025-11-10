घर में पोछा लगाने के भी कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से सुख-समृद्धि बनी रहती है. वास्तु के अनुसार, सुबह के समय यानी सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले पोछा लगाना सबसे शुभ माना गया है. इस दौरान वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है, जिससे घर में शांति और सौभाग्य का वास होता है.