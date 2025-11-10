हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vastu tips: घर की सफाई में भी छिपा है भाग्य का रहस्य,जानिए पोछा लगाने के वास्तु नियम!

Vastu tips: घर की सफाई में भी छिपा है भाग्य का रहस्य,जानिए पोछा लगाने के वास्तु नियम!

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की तरक्की, सुख-समृद्धि के लिए कई तरह के नियम बताएं हैं. इसी तरह से घर में पोछा लगाने के भी कुछ नियम है. जिन्हें करना शुभ माना गया है.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 10 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की तरक्की, सुख-समृद्धि के लिए कई तरह के नियम बताएं हैं. इसी तरह से घर में पोछा लगाने के भी कुछ नियम है. जिन्हें करना शुभ माना गया है.

वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन और घर के वातावरण पर गहरा प्रभाव माना गया है. यही कारण है कि लोग घर की दिशा, सामान की जगह और साफ-सफाई तक में वास्तु नियमों का पालन करते हैं. कहा जाता है कि घर की स्वच्छता सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि ऊर्जा के संतुलन से भी जुड़ी होती है.
वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन और घर के वातावरण पर गहरा प्रभाव माना गया है. यही कारण है कि लोग घर की दिशा, सामान की जगह और साफ-सफाई तक में वास्तु नियमों का पालन करते हैं. कहा जाता है कि घर की स्वच्छता सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि ऊर्जा के संतुलन से भी जुड़ी होती है.
घर में पोछा लगाने के भी कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से सुख-समृद्धि बनी रहती है. वास्तु के अनुसार, सुबह के समय यानी सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले पोछा लगाना सबसे शुभ माना गया है. इस दौरान वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है, जिससे घर में शांति और सौभाग्य का वास होता है.
घर में पोछा लगाने के भी कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से सुख-समृद्धि बनी रहती है. वास्तु के अनुसार, सुबह के समय यानी सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले पोछा लगाना सबसे शुभ माना गया है. इस दौरान वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है, जिससे घर में शांति और सौभाग्य का वास होता है.
वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, पोछा लगाने की दिशा भी मायने रखती है. हमेशा घर के प्रवेश द्वार से अंदर की ओर पोछा लगाना चाहिए. ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है.
वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, पोछा लगाने की दिशा भी मायने रखती है. हमेशा घर के प्रवेश द्वार से अंदर की ओर पोछा लगाना चाहिए. ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है.
वहीं कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब पोछा लगाने से बचना चाहिए. गुरुवार का दिन उनमें से एक है. कहा जाता है कि इस दिन पोछा लगाने से बृहस्पति देव अप्रसन्न होते हैं, जिससे घर में दोष उत्पन्न हो सकता है. जो लोग इस नियम का पालन करते हैं, उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है.
वहीं कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब पोछा लगाने से बचना चाहिए. गुरुवार का दिन उनमें से एक है. कहा जाता है कि इस दिन पोछा लगाने से बृहस्पति देव अप्रसन्न होते हैं, जिससे घर में दोष उत्पन्न हो सकता है. जो लोग इस नियम का पालन करते हैं, उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है.
इसी तरह एकादशी के दिन भी घर में पोछा लगाने से बचना चाहिए. ऐसा करने से परिवार की सुख-शांति में बाधा आ सकती है और अचानक अड़चनें उत्पन्न हो सकती हैं. इस दिन घर को सूखे झाड़ू से ही साफ करना उचित माना गया है.
इसी तरह एकादशी के दिन भी घर में पोछा लगाने से बचना चाहिए. ऐसा करने से परिवार की सुख-शांति में बाधा आ सकती है और अचानक अड़चनें उत्पन्न हो सकती हैं. इस दिन घर को सूखे झाड़ू से ही साफ करना उचित माना गया है.
पोछा लगाने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है. यानी सूर्योदय से लगभग डेढ़ घंटे पहले की गई सफाई से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर हो जाती है.
पोछा लगाने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है. यानी सूर्योदय से लगभग डेढ़ घंटे पहले की गई सफाई से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर हो जाती है.
Published at : 10 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Home Cleaning Tips Vastu Tips Vastu Shastra

Embed widget