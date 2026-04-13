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Varuthini Ekadashi Upay: 7,5 या 3 नहीं, वरुथिनी एकादशी पर कर लीजिए बस ये 1 उपाय, बन जाएगा हर काम!
Varuthini Ekadashi 2026 Upay: वरुथिनी एकादशी 13 अप्रैल को है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से पुण्य प्राप्ति होती है. साथ ही आज किया गया एक उपाय आपको सफलता, धन लाभ और सुख-शांति प्रदान कर सकता है.
वरुथिनी एकादशी 2026 उपाय
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Published at : 13 Apr 2026 09:31 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion