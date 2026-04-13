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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोVaruthini Ekadashi Upay: 7,5 या 3 नहीं, वरुथिनी एकादशी पर कर लीजिए बस ये 1 उपाय, बन जाएगा हर काम!

Varuthini Ekadashi Upay: 7,5 या 3 नहीं, वरुथिनी एकादशी पर कर लीजिए बस ये 1 उपाय, बन जाएगा हर काम!

Varuthini Ekadashi 2026 Upay: वरुथिनी एकादशी 13 अप्रैल को है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से पुण्य प्राप्ति होती है. साथ ही आज किया गया एक उपाय आपको सफलता, धन लाभ और सुख-शांति प्रदान कर सकता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 13 Apr 2026 09:31 AM (IST)
Varuthini Ekadashi 2026 Upay: वरुथिनी एकादशी 13 अप्रैल को है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से पुण्य प्राप्ति होती है. साथ ही आज किया गया एक उपाय आपको सफलता, धन लाभ और सुख-शांति प्रदान कर सकता है.

वरुथिनी एकादशी 2026 उपाय

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वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है, जोकि सोमवार 13 अप्रैल 2026 को है. इस व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला माना जाता है.
वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है, जोकि सोमवार 13 अप्रैल 2026 को है. इस व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला माना जाता है.
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मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी के दिन किया गया व्रत, दान और उपाय व्यक्ति के जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर करता है और कई लाभ दिलाता है.
मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी के दिन किया गया व्रत, दान और उपाय व्यक्ति के जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर करता है और कई लाभ दिलाता है.
Published at : 13 Apr 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Varuthini Ekadashi Upay Varuthini Ekadashi Vrat Ekadashi 2026 Varuthini Ekadashi 2026

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