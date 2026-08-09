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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Weekly Rashifal 10-16 August 2026: कुंभ राशि वाले रहें सावधान, जल्दबाजी में फैसला पड़ेगा भारी

Kumbh Weekly Rashifal 10-16 August 2026: कुंभ राशि वाले रहें सावधान, जल्दबाजी में फैसला पड़ेगा भारी

Aquarius Weekly Horoscope: क्या इस सप्ताह कोई जल्दबाजी का फैसला आपको परेशानी में डाल सकता है? नौकरी बदलने, पढ़ाई और निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें। खर्च बढ़ सकता है और रिश्तों में बहस से बचना होगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 09 Aug 2026 11:53 PM (IST)
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Kumbh Weekly Rashifal 10 August-16 August 2026: परिवार में मतभेद, करियर में सोच-समझकर फैसले और खर्चों पर नियंत्रण जरूरी

कुंभ राशि के जातकों के लिए 10 से 16 अगस्त 2026 का सप्ताह कुछ चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. घरेलू मोर्चे पर अचानक ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, जिनसे निपटने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास और भागदौड़ करनी पड़ेगी. परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद होने से मन परेशान रह सकता है, इसलिए बातचीत में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

कार्यस्थल पर व्यस्तता अधिक रहेगी और सहकर्मियों व अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा. नौकरी बदलने या शिक्षा से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने में जल्दबाजी न करें. आर्थिक मामलों में सप्ताह के दूसरे हिस्से में अचानक बड़ा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट संभालकर चलें. स्वास्थ्य में तनाव और थकान परेशान कर सकती है, जबकि प्रेम संबंधों में अनावश्यक बहस से बचना बेहतर रहेगा.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

नौकरी और व्यापार के लिहाज से यह सप्ताह व्यस्तता से भरा रह सकता है. कार्यस्थल पर एक साथ कई जिम्मेदारियां सामने आने से काम का दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होगा. किसी बात को लेकर मतभेद हो तो बहस करने के बजाय शांत तरीके से समाधान निकालने की कोशिश करें.

आधिकारिक नियमों और प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन करें. किसी नियम की अनदेखी या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपकी प्रतिष्ठा और नौकरी दोनों को प्रभावित कर सकता है. व्यापार करने वालों को भी कामकाज में नियमों और जरूरी औपचारिकताओं को लेकर सावधानी बरतनी होगी.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए इस सप्ताह विशेष सावधानी बरतनी होगी. सप्ताह के दूसरे हिस्से में परिवार की किसी जरूरत या जरूरी काम को पूरा करने के लिए अचानक बड़ा खर्च करना पड़ सकता है. इसलिए पहले से बजट तैयार रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें और बिना पूरी जानकारी के किसी योजना में पैसा लगाने से बचें. इस समय आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना बेहतर होगा. गैर-जरूरी खर्चों को नियंत्रित करने से अचानक आने वाले खर्चों का असर कम किया जा सकेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में अचानक कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं. किसी सदस्य के साथ मतभेद होने से आपका मन विचलित रह सकता है. ऐसी स्थिति में अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले की बात भी समझने की कोशिश करें. संयमित व्यवहार से स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी संवेदनशीलता बनी रहेगी. आपकी कही हुई कोई बात पार्टनर गलत तरीके से समझ सकता है, इसलिए बातचीत में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. छोटी बातों को लेकर बहस या विवाद बढ़ाने के बजाय शांत रहना रिश्ते के लिए बेहतर रहेगा. आपसी विश्वास और समझ बनाए रखने से अनावश्यक तनाव कम होगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर और शिक्षा के मामले में इस सप्ताह महत्वपूर्ण फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना होगा. यदि नौकरी बदलने या किसी नए अवसर को स्वीकार करने की योजना बना रहे हैं, तो उसके हर पहलू पर विचार करें. इसी तरह शिक्षा में नया विषय या दिशा चुनने से पहले अपने भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखें.

किसी बड़े निर्णय से पहले माता-पिता, गुरु या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. उनकी सलाह आपको ऐसी गलती करने से बचा सकती है, जिसका बाद में पछतावा हो. इस सप्ताह भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच के साथ करियर से जुड़े कदम उठाएं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. लगातार भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है. काम के बीच पर्याप्त आराम न मिलने से थकान बढ़ सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी होगा.

संतुलित और पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त नींद पूरी करें और खुद को जरूरत से ज्यादा व्यस्त रखने से बचें. तनाव कम करने के लिए हल्का व्यायाम, योग या ध्यान भी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं. शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें और आराम को प्राथमिकता दें.

शुभ अंक: 4, 8
शुभ रंग: आसमानी नीला, बादामी
शुभ तारीख: 13, 15

उपाय

इन परेशानियों और बाधाओं से राहत के लिए प्रतिदिन भगवान हनुमान जी की पूजा करें और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का सात बार पाठ करें. मान्यता है कि हनुमान जी की आराधना से नकारात्मकता कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Aug 2026 11:53 PM (IST)
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