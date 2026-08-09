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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal: टैरो राशिफल 10 अगस्त 2026 वृषभ, धनु और मकर राशि वालों को मिलेगा बंपर धन, वहीं कर्क वाले भूलकर भी न करें ये गलती!

Tarot Card Rashifal: टैरो राशिफल 10 अगस्त 2026 वृषभ, धनु और मकर राशि वालों को मिलेगा बंपर धन, वहीं कर्क वाले भूलकर भी न करें ये गलती!

Tarot Rashifal 10 August 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. वृषभ को कोर्ट-कचहरी में जीत, धनु को प्रॉपर्टी लाभ. मकर को रुका धन मिलेगा. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Aug 2026 05:00 PM (IST)
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Tarot Rashifal 10 August 2026: अगस्त महीने का यह सोमवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में तरक्की, आर्थिक मजबूती और पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज वृषभ राशि वालों को कानूनी मामलों में जीत और मकर राशि वालों को अटका धन वापस मिलेगा, वहीं कर्क राशि के जातकों को दफ्तर में बहस से और मेष राशि वालों को गुस्से से बचने की सख्त जरूरत है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. बस आपको थोड़ा धैर्य और संयम से काम करने की जरूरत है. आवेश में आकर कोई निर्णय न लें वरना आपको नुकसान हो सकता है. आज कोई भी ऐसा काम न करें जो आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए. ऐसे लोगों से दूरी बना लें जो आपको नकारात्मक ऊर्जा देते हों.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक सिद्ध रहेगा. व्यापारिक सौदे अच्छे रहेंगे. लेकिन अपने गुस्से पर थोड़ा आपके काबू रखें. वरना आपके रिश्तों में खटास आ सकती है. अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला चल रहा है तो आपको उसमें जीत मिल सकती है. पैसों के मामले में दिन बेहद शुभ साबित होगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहेगा. छुट्टी के दिन आपको कोई ऐसी बात का पता चल सकता है जिससे आपको एहसास होगा की आपके अधिकारी आपका पूरा सहयोग करेंगे. वहीं, आज आत्मसंतोष और आनंद की भावना आपके मन में रहेगी. आज आपको कामकाज के कुछ अच्छे और नए अवसर भी मिल सकते हैं.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि अपने अधिकारियों से किसी बात को लेकर बहस न करें. वहीं, आज आपका आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. आपको सलाह है कि कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें.

सिंह टैरो राशिफल 
सिंह राशि के जातकों को आज तकनीकी योग्यता का लाभ मिलेगा. कार्य योजनाओं को गुप्त रखें, तभी वे सफल होंगी. यदि आपने किसी ऋण के लिए आवेदन किया था तो आज सकारात्मक समाचार मिल सकता है. धन के लिहाज से दिन अनुकूल है, निवेश से लाभ मिलने की संभावना है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला साबित होगा. आपके बातचीत करने का तरीका लोगों का प्रभावित करेगा. नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर खूब मान सम्मान की प्राप्ति होगी. आपके विवेक और अनुशासन की सराहना की जाएगी.

तुला टैरो राशिफल  
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन परफेक्शन के साथ साथ काम करने वाला रहेगा. आप अपने सभी काम पूरे परफेक्शन के साथ करेंहे. अधिकारी वर्ग के लोग आपके काम की खूब तारीफ करेंगे. वहीं, आज आपके आय में वृद्धि होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों को मन में आज एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. लेकिन, आज आपको कामकाज में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. विदेशी से व्यापार कर रहे लोगों को लाभ कमाने के अच्छे अवसर मिलेंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी शुभ साबित होने वाला है. आज घर परिवार से जुड़ी कोई पुरानी समस्या का समाधान आपको मिलेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े सभी मसले आसानी से हल होंगे. आज आप उत्साह और ऊर्जा से भरे रहेंगे और हर जिम्मेदारी को पूर्ण कर पाएंगे.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज अपने सपनों का साकार करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है. साथ ही आज आपको अपना पुराना रुका हुआ धन वापस मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं. जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा. आपको सलाह है कि फिलहाल, किसी को भी तीखी प्रतिक्रिया न दें. आज कामकाज को लेकर आपकी कार्यशैली काफी आक्रमक होगी. आर्थिक मामलों में दिन संतोषजनक ही रहेगा.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा. आज भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 09 Aug 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading Tarot Rashifal 10 August 2026
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