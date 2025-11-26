हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Trigrahi Yog 2025: वृश्चिक राशि में आज शुक्र-मंगल-सूर्य की युति, इन राशियों को मिलेगा त्रिग्रही योग का लाभ

Trigrahi Yog 2025: वृश्चिक राशि में आज शुक्र-मंगल-सूर्य की युति, इन राशियों को मिलेगा त्रिग्रही योग का लाभ

Trigrahi Yog 2025: आज 26 नवंबर को शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में होगा. इस राशि में पहले से ही सूर्य और मंगल संचरण कर रहे हैं. वृश्चिक राशि में तीनों ग्रह के होने से त्रिग्रही योग का निर्माण हुआ है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 26 Nov 2025 06:55 AM (IST)
Trigrahi Yog 2025: आज 26 नवंबर को शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में होगा. इस राशि में पहले से ही सूर्य और मंगल संचरण कर रहे हैं. वृश्चिक राशि में तीनों ग्रह के होने से त्रिग्रही योग का निर्माण हुआ है.

वृश्चिक राशि में त्रिग्रही योग

1/6
मंगल की राशि वृश्चिक में आज 26 नवंबर 2025 को शुक्र ग्रह प्रवेश करने वाले हैं. शुक्र को ज्योतिष में प्रेम, सौंदर्य, सुख और संपन्नता का कारक माना जाता है.
मंगल की राशि वृश्चिक में आज 26 नवंबर 2025 को शुक्र ग्रह प्रवेश करने वाले हैं. शुक्र को ज्योतिष में प्रेम, सौंदर्य, सुख और संपन्नता का कारक माना जाता है.
2/6
वृश्चिक राशि में पहले से ही सूर्य और मंगल ग्रह उपस्थित हैं. ऐसे में आज वृश्चिक राशि में शुक्र के गोचर करने के बाद एक साथ तीन ग्रह यानी शुक्र, सूर्य और मंगल की युति से त्रिग्रही योग का निर्माण हुआ है.
वृश्चिक राशि में पहले से ही सूर्य और मंगल ग्रह उपस्थित हैं. ऐसे में आज वृश्चिक राशि में शुक्र के गोचर करने के बाद एक साथ तीन ग्रह यानी शुक्र, सूर्य और मंगल की युति से त्रिग्रही योग का निर्माण हुआ है.
3/6
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, वृश्चिक राशि में बने इस त्रिग्रही योग का प्रभाव 6 दिसंबर 2025 तक रहने वाला है. त्रिग्रही योग का लाभ कई राशियों के लिए शुभ भी रहेगा, जिससे इन्हें करियर, कारोबार में खूब सफलता मिलेगी.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, वृश्चिक राशि में बने इस त्रिग्रही योग का प्रभाव 6 दिसंबर 2025 तक रहने वाला है. त्रिग्रही योग का लाभ कई राशियों के लिए शुभ भी रहेगा, जिससे इन्हें करियर, कारोबार में खूब सफलता मिलेगी.
4/6
मेष राशि (Mesh Rashi)- मेष राशि के जातकों को त्रिग्रही योग का विशेष लाभ मिलेगा. सूर्य आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे. वहीं मंगल और शुक्र के सहयोग से विभिन्न स्रोतों से धन लाभ, नई पार्टनरशिप और करियर ग्रोथ मिल सकती है. विवाद खत्म होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
मेष राशि (Mesh Rashi)- मेष राशि के जातकों को त्रिग्रही योग का विशेष लाभ मिलेगा. सूर्य आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे. वहीं मंगल और शुक्र के सहयोग से विभिन्न स्रोतों से धन लाभ, नई पार्टनरशिप और करियर ग्रोथ मिल सकती है. विवाद खत्म होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
5/6
सिंह राशि (Singh Rashi)- आपके लिए भी त्रिग्रही योग बेहद लाभकारी सिद्ध होगा. ऐसे में 6 दिसंबर 2025 आपको कार्यों में सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति मे मजबूती आएगी. इस समय नई जिम्मेदारियां और तरक्की के योग भी बन रहे हैं.
सिंह राशि (Singh Rashi)- आपके लिए भी त्रिग्रही योग बेहद लाभकारी सिद्ध होगा. ऐसे में 6 दिसंबर 2025 आपको कार्यों में सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति मे मजबूती आएगी. इस समय नई जिम्मेदारियां और तरक्की के योग भी बन रहे हैं.
6/6
वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi)- त्रिग्रही योग का निर्माण आपकी ही राशि में हआ है, जिससे ऊर्जा, आकर्षण और नेतृत्व क्षमता चरम पर होगी. बड़े निर्णय आपके पक्ष में होंगे. शादी-विवाह के संबंध तय होने की संभावना है.
वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi)- त्रिग्रही योग का निर्माण आपकी ही राशि में हआ है, जिससे ऊर्जा, आकर्षण और नेतृत्व क्षमता चरम पर होगी. बड़े निर्णय आपके पक्ष में होंगे. शादी-विवाह के संबंध तय होने की संभावना है.
Published at : 26 Nov 2025 06:55 AM (IST)
