एक्सप्लोरर
Surya Grahan 2026: कुंभ राशि की टेंशन होगी दोगुनी, साढ़ेसाती के असर पर सूर्य ग्रहण का वार
Surya Grahan 2026 in Kumbh Rashi: साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा. कुंभ में पहले से ही शनि साढ़ेसाती का तीसरा चरण चल रहा है. ऐसे में ग्रहण और साढ़ेसाती का असर कुंभ के नकारात्मक रहेगा.
कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण
1/6
2/6
Published at : 12 Feb 2026 08:14 PM (IST)
ऐस्ट्रो
9 Photos
भारत के 9 शक्तिशाली नवग्रह मंदिर: जहां सूर्य से लेकर राहु-केतु ग्रह दोष तक होते हैं शांत!
ऐस्ट्रो
7 Photos
वैलेंटाइन डे के पहले सूर्य बदलेंगे चाल, कुंभ राशि में आकर इन राशियों पर बरसाएंगे कृपा
ऐस्ट्रो
11 Photos
जन्मदिन की तारीख से जानिए आपके लिए कौन-सा मंदिर शुभ? दर्शन करने से खुलेंगे किस्मत के द्वार!
ऐस्ट्रो
6 Photos
बांके बिहारी और प्रेम मंदिर तो सब जाते हैं, लेकिन ये 5 मंदिर वृंदावन की असली आत्मा हैं!
ऐस्ट्रो
6 Photos
माघ खत्म लेकिन माघ मेला नहीं, आप भी हैं कंफ्यूज तो जानें अंतिम स्नान की तिथि और समय
ऐस्ट्रो
7 Photos
मंगलवार की खरीदारी पड़ जाए न भारी! मंगल दोष से बचना है तो शॉपिंग लिस्ट से हटाएं ये चीजें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
पंजाब
पंजाब में ऑपरेशन लोटस! AAP विधायक का दावा, बीजेपी में शामिल होने का दिया गया लालच
विश्व
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया पर बड़ा संकट? अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच से होंगे बाहर?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion