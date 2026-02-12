हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Surya Grahan 2026: कुंभ राशि की टेंशन होगी दोगुनी, साढ़ेसाती के असर पर सूर्य ग्रहण का वार

Surya Grahan 2026: कुंभ राशि की टेंशन होगी दोगुनी, साढ़ेसाती के असर पर सूर्य ग्रहण का वार

Surya Grahan 2026 in Kumbh Rashi: साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा. कुंभ में पहले से ही शनि साढ़ेसाती का तीसरा चरण चल रहा है. ऐसे में ग्रहण और साढ़ेसाती का असर कुंभ के नकारात्मक रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 12 Feb 2026 08:14 PM (IST)
Surya Grahan 2026 in Kumbh Rashi: साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा. कुंभ में पहले से ही शनि साढ़ेसाती का तीसरा चरण चल रहा है. ऐसे में ग्रहण और साढ़ेसाती का असर कुंभ के नकारात्मक रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 12 Feb 2026 08:14 PM (IST)

कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण

17 फरवरी को साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है. ज्योतिष के अनुसार, यह ग्रहण शनि की राशि कुंभ में लगेगा, जहां पहले से ही शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण चल रहा है.
17 फरवरी को साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है. ज्योतिष के अनुसार, यह ग्रहण शनि की राशि कुंभ में लगेगा, जहां पहले से ही शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण चल रहा है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब किसी एक राशि में साढ़ेसाती और ग्रहण का प्रभाव पड़ता है तो उसका असर व्यक्ति के जीवन, मानसिक स्थिति और फैसलों पर देखने को मिल सकता है. कुंभ राशि में भी ग्रहण और साढ़ेसाती का डबल वार होने वाला है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब किसी एक राशि में साढ़ेसाती और ग्रहण का प्रभाव पड़ता है तो उसका असर व्यक्ति के जीवन, मानसिक स्थिति और फैसलों पर देखने को मिल सकता है. कुंभ राशि में भी ग्रहण और साढ़ेसाती का डबल वार होने वाला है.
Published at : 12 Feb 2026 08:14 PM (IST)
Solar Eclipse Kumbh Rashi Shani Sadesati Surya Grahan 2026

