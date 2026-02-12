ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब किसी एक राशि में साढ़ेसाती और ग्रहण का प्रभाव पड़ता है तो उसका असर व्यक्ति के जीवन, मानसिक स्थिति और फैसलों पर देखने को मिल सकता है. कुंभ राशि में भी ग्रहण और साढ़ेसाती का डबल वार होने वाला है.