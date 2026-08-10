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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 11 August 2026: कल मंगलवार को कर्क, तुला और मकर राशि वाले रहें बेहद सावधान, करियर व सेहत पर मंडराया संकट!

Kal Ka Rashifal 11 August 2026: कल मंगलवार को कर्क, तुला और मकर राशि वाले रहें बेहद सावधान, करियर व सेहत पर मंडराया संकट!

Kal Ka Rashifal 11 August 2026: मंगलवार को मेष, वृषभ और धनु राशि वालों को मिलेगी बड़ी सफलता. डा. अनीष व्यास से जानें 12 राशियों का कल का राशिफल, शुभ अंक, रंग व उपाय. पढ़ें, कल का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Aug 2026 04:24 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal (कल का राशिफल): मंगलवार, 11 अगस्त 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, ऊर्जावान और नए अवसर लेकर आने वाला है. कल श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि देर रात 25:55:26 (तड़के 01:55 बजे) तक रहेगी. इसके साथ ही पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:10:25 बजे तक रहेगा, जिसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रवेश होगा. योग की बात करें तो अत्यंत शुभ सिद्धि योग शाम 18:51:51 बजे तक प्रभावी रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में गोचर करेंगे.

मंगलवार का यह पावन दिन संकटमोचन हनुमान जी की उपासना के लिए समर्पित होता है. सावन मास, मंगलवार, सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र का यह दुर्लभ महासंयोग कई राशियों के जातकों को करियर में बड़ी सफलता, अटके हुए काम पूरे होने और बंपर धन लाभ के योग बना रहा है. आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से कल का संपूर्ण और सटीक राशिफल.

पंचांग (11 अगस्त 2026, मंगलवार)

  • तिथि: श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी (रात 25:55:26 बजे तक), तत्पश्चात अमावस्या
  • नक्षत्र: पुनर्वसु नक्षत्र (सुबह 10:10:25 बजे तक), तत्पश्चात पुष्य
  • करण: विष्टि (दोपहर 15:24:43 बजे तक), तत्पश्चात शकुन (रात 25:55:26 बजे तक)
  • पक्ष: कृष्ण पक्ष
  • योग: सिद्धि योग (शाम 18:51:51 बजे तक)
  • चंद्र राशि: कर्क राशि
  • वार: मंगलवार (हनुमान जी का विशेष दिन)
  • शुभ समय (चौघड़िया): प्रातः लाभ-अमृत (सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक) एवं दोपहर शुभ (दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक)
  • राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक

मेष राशि (Aries)

करियर व बिजनेस: उत्तम संपत्ति मिलने के योग हैं. कानूनी मामलों में जीत मिलेगी और लंबे समय से रुका काम पूरा होगा. बिजनेस में मनमुताबिक लाभ मिलेगा.

शिक्षा व लव लाइफ: विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी. किसी सहयोगी की बात बुरी लग सकती है, इसलिए तोल-मोल कर ही बोलें.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1, 8

अचूक उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं.

वृष राशि (Taurus)

करियर व बिजनेस: मनमुताबिक धन लाभ होगा. लेन-देन से जुड़ा मामला सुलझेगा. सरकारी नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है.

परिवार व लव लाइफ: संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी. जीवनसाथी से कोई राज न छिपाएं, वरना नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. माता-पिता का सहयोग मिलेगा.

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2, 7

अचूक उपाय: हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

मिथुन राशि (Gemini)

करियर व बिजनेस: आवश्यक कामों पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें. दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें. कार्यस्थल पर धैर्य से काम निपटाएं.

स्वास्थ्य व परिवार: पुरानी स्वास्थ्य समस्या दोबारा उभर सकती है, जिससे तनाव रहेगा. परिजनों से किए वादे पूरे करने का प्रयास करेंगे.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3, 6

अचूक उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें.

कर्क राशि (Cancer)

करियर व बिजनेस: योजना बनाकर काम करें. नए मकान या प्रॉपर्टी की खरीदारी का योग है. बिजनेस में आ रहे कन्फ्यूजन को समय रहते दूर करें.

स्वास्थ्य व परिवार: माताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. पारिवारिक उलझनों को सुलझाने में धैर्य रखें.

शुभ रंग: क्रीम/सफेद | शुभ अंक: 4

अचूक उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo)

करियर व बिजनेस: दिन सकारात्मक रहेगा. पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे. विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपनी छवि के प्रति सतर्क रहें.

परिवार व लव लाइफ: किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को खुशी देगी. संतान से किए वादों को पूरा करने में सफल रहेंगे.

शुभ रंग: सुनहरा/नारंगी | शुभ अंक: 1, 5

अचूक उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और बजरंग बाण का पाठ करें.

कन्या राशि (Virgo)

करियर व बिजनेस: नौकरी में मनपसंद काम मिलने की संभावना है. वाहन की अचानक खराबी से अनपेक्षित खर्च बढ़ सकता है, संभलकर चलाएं.

परिवार व स्वास्थ्य: भाई-बहनों से वाद-विवाद से बचें. परिवार के किसी सदस्य की सेहत बिगड़ने से भागदौड़ बनी रहेगी.

शुभ रंग: हरा/पर्पल | शुभ अंक: 3, 8

अचूक उपाय: तुलसी जी के पास दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

तुला राशि (Libra)

करियर व बिजनेस: राजनीति से जुड़े लोग बिना सोचे-समझे बयान न दें. ऑफिस में अधिकारियों से कड़वाहट से बचें. केवल जरूरत का सामान ही खरीदें.

स्वास्थ्य व परिवार: मौसम में बदलाव का असर सेहत पर पड़ सकता है. घर में रिश्तेदारों का आगमन संभव है. आय को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है.

शुभ रंग: ब्राइट ब्लू | शुभ अंक: 2, 7

अचूक उपाय: हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर व बिजनेस: धन-धान्य में भारी वृद्धि होगी. पैसों से रुका कोई भी काम आसानी से पूरा होगा. विरोधियों की बातों में न आएं.

परिवार व लव लाइफ: पारिवारिक मामलों को मिल-बैठकर सुलझाएं. जीवनसाथी के साथ यात्रा पर जाएं तो उनकी भावनाओं का आदर करें.

शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 9, 1

अचूक उपाय: हनुमान अष्टक का पाठ करें और लड्डू का प्रसाद बांटें.

धनु राशि (Sagittarius)

करियर व बिजनेस: मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. किसी काम के लिए पुरस्कार मिल सकता है. किसी बड़े राजनेता या अधिकारी से मुलाकात होगी.

शिक्षा व सावधानी: जल्दबाजी में कोई काम न करें, वरना गलती हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3, 9

अचूक उपाय: भगवान विष्णु और हनुमान जी के दर्शन कर पीला फल अर्पित करें.

मकर राशि (Capricorn)

करियर व बिजनेस: किसी रिश्तेदार या परिचित के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने से बचें. राजनीति में नए संपर्कों से भविष्य में लाभ होगा.

स्वास्थ्य व दान: सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है. दान-पुण्य के कार्यों में हिस्सा लेने से मानसिक सुकून मिलेगा.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 8, 5

अचूक उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर व बिजनेस: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. सावधानी से काम करें. यात्रा करते समय सामान व काम का ध्यान रखें.

शिक्षा व परिवार: विद्यार्थियों को पढ़ाई में बेहतरीन सफलता मिलेगी. माताजी के पुराने रोग के कारण चिंता हो सकती है. बच्चों पर नजर रखें.

शुभ रंग: आसमानी/नीला | शुभ अंक: 6, 8

अचूक उपाय: हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें.

मीन राशि (Pisces)

करियर व बिजनेस: कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. भाइयों की मदद से महत्वपूर्ण फैसले लें. रुका हुआ काम गति पकड़ेगा.

परिवार व शिक्षा: संतान को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने का प्लान बन सकता है. पारिवारिक मामलों को सुलझाने में भागदौड़ रहेगी.

शुभ रंग: केसरिया/गोल्डन | शुभ अंक: 3, 7

अचूक उपाय: "ॐ हं हनुमते नमः" का जाप करें.

FAQ 

11 अगस्त 2026 मंगलवार को किन राशियों को सबसे बड़ा लाभ होगा?
कल मेष, वृषभ, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को संपत्ति लाभ, रुका हुआ धन, करियर में सफलता और पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी मिलेगी.

11 अगस्त को किन राशियों को सेहत और खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है?
कल मकर, कर्क, कन्या और तुला राशि के लोगों को सेहत में नरमी, वाहन खराबी और अनपेक्षित खर्चों के कारण सावधान रहने की आवश्यकता है.

मंगलवार को हनुमान जी की कृपा पाने का अचूक उपाय क्या है?
कल हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और गुड़-चने का भोग लगाएं.

यह भी पढ़े- साप्ताहिक टैरो राशिफल 9 से 15 अगस्त 2026, इस हफ्ते कर्क राशि वालों के लिए बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग, धनु को होगी सुख-साधनों की प्राप्ति

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 10 Aug 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
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