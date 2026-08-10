रांची में जो हुआ, उसकी आशंका पहले बता दी थी! भारत की कुंडली के ये संकेत हुए सच

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोरांची में बवाल, सड़कों पर लाठियां...क्या पहले ही भारत की कुंडली ने लिख दी थी 10 अगस्त की पूरी पटकथा?

रांची में बवाल, सड़कों पर लाठियां...क्या पहले ही भारत की कुंडली ने लिख दी थी 10 अगस्त की पूरी पटकथा?

Ranchi Student Protest Prediction: रांची में आज जो कुछ भी छात्रों के साथ हुआ उसकी आशंका चार दिन पहले जताई गई थी. जानें भारत की कुंडली में कैसे मिले 9 से 11 अगस्त के टकराव के संकेत.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 10 Aug 2026 03:55 PM (IST)
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Ranchi Student Protest: रांची की सड़कों पर आज यानी 10 अगस्त को जो कुछ हुआ, उसकी आशंका चार दिन पहले ही जता दी गई थी. तारीख 9 से 11 अगस्त बताई गई. विधानसभा मार्च की संभावना लिखी गई. छात्रों और प्रशासन के आमने-सामने आने का संकेत दिया गया. मार्च रोके जाने पर विवाद और पुलिस कार्रवाई का खतरा भी बताया गया.

10 अगस्त को घटनाक्रम ने चौंका दिया. JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ हजारों छात्र विधानसभा की ओर बढ़े. पुलिस ने बैरिकेड लगाए. कंटीले तारों से रास्ते बंद किए. छात्र नहीं रुके. इसके बाद वाटर कैनन चला. आंसू गैस के गोले छोड़े गए. कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने-सामने आ गए.

घटना के बाद अब भारत की कुंडली पर आधारित वह भविष्यवाणी चर्चा में है. सवाल है कि आखिर ग्रहों में ऐसा क्या दिखाई दे रहा था, जिससे आंदोलन की तारीख और दिशा का अनुमान पहले ही लगा लिया गया?

भविष्यवाणी में क्या लिखा गया था?

6 अगस्त को प्रकाशित इस भविष्यवाणी में 7 से 10 अगस्त को आंदोलन के विस्तार का समय बताया गया था. इसमें चार बड़े संकेत दिए गए थे.

दूसरे जिलों से छात्र रांची पहुंच सकते हैं. विधानसभा मार्च या घेराव को बड़ा समर्थन मिल सकता है. प्रशासन सुरक्षा और प्रतिबंध बढ़ा सकता है. आंदोलन की तस्वीरें राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हो सकती हैं.

इसके तुरंत बाद 9 से 11 अगस्त को टकराव का जोखिम बताया गया. आशंका थी कि मार्च रोके जाने पर विवाद होगा. छात्र और प्रशासन आमने-सामने आ सकते हैं. किसी वीडियो या बयान से तनाव बढ़ सकता है.

यह पढ़ें पूरी भविष्यवाणी- झारखंड युवा आंदोलन कब होगा शांत? जानिए भारत की कुंडली से क्या निकल रहे हैं संकेत

रांची में घटनाएं लगभग इसी क्रम में आगे बढ़ीं. जैसा की ऊपर दिए लिंक में बताया गया था.

9 अगस्त से ही बनने लगा था टकराव का मंच

9 अगस्त को सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच लंबी बैठक हुई. कुछ मांगों पर सहमति बनी, लेकिन पूरा समाधान नहीं निकला. छात्रों ने 10 अगस्त का विधानसभा घेराव वापस लेने से इनकार कर दिया.

उधर प्रशासन ने भी तैयारी तेज कर दी. विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू हुई. बैरिकेडिंग की गई. कंटीले तार लगाए गए. अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किए गए.

यह केवल सुरक्षा की तैयारी नहीं थी. यह उस टकराव की भूमिका थी, जिसकी आशंका भविष्यवाणी में पहले ही लिखी जा चुकी थी.

10 अगस्त को वैसा ही हुआ, जैसा संकेत था

झारखंड के अलग-अलग जिलों से छात्र रांची पहुंचे. भीड़ विधानसभा की ओर बढ़ी. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. प्रदर्शनकारी बैरिकेड के करीब पहुंच गए. इसके बाद हालात तेजी से बदलने लगे.

पानी की तेज बौछार छोड़ी गई. आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ. पुलिस ने लाठियां उठाईं तो छात्र राष्ट्रगान गाने लगे. इस घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गए. आंदोलन कुछ ही घंटों में राज्य की सीमा से बाहर राष्ट्रीय चर्चा बन गया.

यही वह बिंदु था, जहां भविष्यवाणी और वास्तविक घटनाक्रम एक-दूसरे से मिलते दिखाई दिए.

मंगल ने क्यों बढ़ाया टकराव का खतरा?

इस भविष्यवाणी का आधार भारत की स्वतंत्रता कुंडली थी. 9 अगस्त के आसपास चंद्रमा मिथुन राशि में पहुंचा. भारत की कुंडली में इसी राशि में मंगल स्थित है.

ज्योतिष में चंद्रमा जनता और सामूहिक मन का कारक है. मंगल संघर्ष, पुलिस, चोट, आग और आक्रोश का प्रतिनिधित्व करता है. चंद्रमा ने जन्मकालीन मंगल को सक्रिय किया तो जनता की बेचैनी के आक्रोश में बदलने का जोखिम बढ़ गया.

देश पर मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा भी प्रभावी है. राहु भीड़, भ्रम, वायरल सूचना और अचानक बिगड़ते हालात से जुड़ा है. मिथुन संचार की राशि है. इसलिए नारे, बयान, वीडियो और सोशल मीडिया इस आंदोलन के बड़े हथियार बने.

कहानी अभी खत्म नहीं हुई

ग्रहों के संकेत बताते हैं कि रांची का आंदोलन अभी अपने निर्णायक मोड़ पर है. 11 से 13 अगस्त के बीच इसका भावनात्मक असर बढ़ सकता है. घायल छात्र, अनशनकारी की सेहत या पुलिस कार्रवाई का कोई वीडियो आंदोलन को और बड़ा बना सकता है.

13 से 18 अगस्त के बीच सरकार पर ठोस फैसला लेने का दबाव बढ़ेगा. जांच, लिखित आश्वासन या कुछ मांगों पर सहमति सामने आ सकती है. लेकिन केवल बातचीत से मामला शांत होना मुश्किल है.

रांची की घटना ने एक बात साफ कर दी है. यह आंदोलन अब केवल एक परीक्षा का विवाद नहीं रहा. यह रोजगार, पारदर्शिता और युवाओं के टूटते भरोसे का सवाल बन चुका है. ग्रहों ने खतरे की तारीख बता दी थी. अब समाधान की तारीख सरकार को बतानी होगी.

यह भी पढ़ें- भारत की नई कुंडली में 'राहु' का दबदबा, गठबंधन से Gen-Z तक बढ़ेगी हलचल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
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