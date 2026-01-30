मनुस्मृति के अध्याय 11 के मुताबिक प्रदोष व्रत में हिंसा, झूठ, चोरी या चुगली करने से व्रत खंडित हो जाता है. ऐसे में महिलाएं भूलकर भी ऐसी कोई बात न बोलें न ही मन में नकारात्मक विचार लाएं जिससे दूसरों का मन दुखी हो.