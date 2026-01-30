हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोShukra Pradosh Vrat 2026: शुक्र प्रदोष व्रत में महिलाएं न करें ये 5 गलती, पति की तरक्की रुक सकती है

Shukra Pradosh Vrat 2026: शुक्र प्रदोष व्रत में महिलाएं न करें ये 5 गलती, पति की तरक्की रुक सकती है

Shukra Pradosh Vrat 2026: सुख, सफलता और अखंड सौभाग्यवती का वरदान पाने के लिए शुक्र प्रदोष व्रत महत्वपूर्ण होता है. 30 जनवरी को प्रदोष व्रत है ऐसे में महिलाएं इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जो भूलकर भी न करें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 30 Jan 2026 11:14 AM (IST)
Shukra Pradosh Vrat 2026: सुख, सफलता और अखंड सौभाग्यवती का वरदान पाने के लिए शुक्र प्रदोष व्रत महत्वपूर्ण होता है. 30 जनवरी को प्रदोष व्रत है ऐसे में महिलाएं इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जो भूलकर भी न करें.

शुक्र प्रदोष व्रत 2026

1/6
पुराणों के अनुसार घर की महिलाएं लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं. प्रदोष व्रत वाले दिन महिलाओं को देर तक नहीं सोना चाहिए. कहते हैं इससे सेहत और पारिवारिक सुख दोनों पर नकारात्मक असर होता है.
पुराणों के अनुसार घर की महिलाएं लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं. प्रदोष व्रत वाले दिन महिलाओं को देर तक नहीं सोना चाहिए. कहते हैं इससे सेहत और पारिवारिक सुख दोनों पर नकारात्मक असर होता है.
2/6
मनुस्मृति के अध्याय 11 के मुताबिक प्रदोष व्रत में हिंसा, झूठ, चोरी या चुगली करने से व्रत खंडित हो जाता है. ऐसे में महिलाएं भूलकर भी ऐसी कोई बात न बोलें न ही मन में नकारात्मक विचार लाएं जिससे दूसरों का मन दुखी हो.
मनुस्मृति के अध्याय 11 के मुताबिक प्रदोष व्रत में हिंसा, झूठ, चोरी या चुगली करने से व्रत खंडित हो जाता है. ऐसे में महिलाएं भूलकर भी ऐसी कोई बात न बोलें न ही मन में नकारात्मक विचार लाएं जिससे दूसरों का मन दुखी हो.
Published at : 30 Jan 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Shiv Ji Pradosh Vrat 2026 Shukra Pradosh Vrat 2026

