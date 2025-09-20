एक्सप्लोरर
Sarva Pitru Amavasya 2025: पितृ दोष से मुक्ति का अंतिम मौका, सर्व पितृ अमावस्या पर कर लें यह पांच काम
Sarva Pitru Amavasya 2025: पितृ पक्ष के15 दिनों में अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या महत्वपूर्ण होता है. यदि आपने अब तक पिंडदान या श्राद्ध नहीं किए तो इस दिन पितृ दोष से मुक्ति के लिए ये काम जरूर करें.
सर्व पितृ अमावस्या 2025 उपाय
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 20 Sep 2025 11:49 AM (IST)
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Card Predictions: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 21 सितंबर का दिन, पढ़ें 12 राशियों का टैरो राशिफल
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Predictions Today: 19 सितंबर 2025 टैरो कार्ड्स से जानें आज का भविष्य, प्यार, करियर और धन पर असर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
यूरोप के कई एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक, हीथ्रो और ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द, फंसे हजारों यात्री
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
भोजपुरी सिनेमा
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? निरहुआ ने बताया सच
Advertisement
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Card Predictions: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 21 सितंबर का दिन, पढ़ें 12 राशियों का टैरो राशिफल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion