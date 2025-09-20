दीप जलाएं (Lighting Lamp)- सर्व पितृ अमावस्या ऐसा दिन होता है, जब 15 दिन धरतीलोक पर रहने के बाद पितृ वापस अपने लोक लौटते हैं. इसलिए सर्व पितृ अमावस्या की शाम दीप जलाकर घर के दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, जिससे कि पितरों के मार्ग में अंधेरा न हो और वे पितृ लोक लौट सके.