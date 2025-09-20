हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSarva Pitru Amavasya 2025: पितृ दोष से मुक्ति का अंतिम मौका, सर्व पितृ अमावस्या पर कर लें यह पांच काम

Sarva Pitru Amavasya 2025: पितृ दोष से मुक्ति का अंतिम मौका, सर्व पितृ अमावस्या पर कर लें यह पांच काम

Sarva Pitru Amavasya 2025: पितृ पक्ष के15 दिनों में अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या महत्वपूर्ण होता है. यदि आपने अब तक पिंडदान या श्राद्ध नहीं किए तो इस दिन पितृ दोष से मुक्ति के लिए ये काम जरूर करें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 20 Sep 2025 04:56 PM (IST)
Sarva Pitru Amavasya 2025: पितृ पक्ष के15 दिनों में अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या महत्वपूर्ण होता है. यदि आपने अब तक पिंडदान या श्राद्ध नहीं किए तो इस दिन पितृ दोष से मुक्ति के लिए ये काम जरूर करें.

सर्व पितृ अमावस्या 2025 उपाय

1/7
रविवार 21 सितंबर 2025 को पितृ पक्ष का अंतिम दिन है, जिसे सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है. यह पितृ पक्ष का अंतिम दिन होता है, जिसमें पितृ दोष से मुक्ति के लिए पितरों के निमित्त पूजा-पाठ और श्राद्ध किए जाते हैं.
रविवार 21 सितंबर 2025 को पितृ पक्ष का अंतिम दिन है, जिसे सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है. यह पितृ पक्ष का अंतिम दिन होता है, जिसमें पितृ दोष से मुक्ति के लिए पितरों के निमित्त पूजा-पाठ और श्राद्ध किए जाते हैं.
2/7
पितृ पक्ष के 15 दिनों में यदि आपने अब तक तर्पण, श्राद्ध या पिंड दान जैसी कोई क्रियाएं नहीं की तो सर्व पितृ अमावस्या पर कुछ काम कर सकते हैं. इन कामों को करने से पितृ दोष और पितरों की नाराजगी दूर होती है.
पितृ पक्ष के 15 दिनों में यदि आपने अब तक तर्पण, श्राद्ध या पिंड दान जैसी कोई क्रियाएं नहीं की तो सर्व पितृ अमावस्या पर कुछ काम कर सकते हैं. इन कामों को करने से पितृ दोष और पितरों की नाराजगी दूर होती है.
3/7
बता दें कि, 21 सितबंर 2025 को सर्व पितृ अमावस्या पर पितरों के श्राद्ध या पिंडदान के लिए कुतुप मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 तक रहेगा. जानें सर्व पितृ अमावस्या पर ऐसा क्या करें, जिससे नाराज न हों पितर.
बता दें कि, 21 सितबंर 2025 को सर्व पितृ अमावस्या पर पितरों के श्राद्ध या पिंडदान के लिए कुतुप मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 तक रहेगा. जानें सर्व पितृ अमावस्या पर ऐसा क्या करें, जिससे नाराज न हों पितर.
4/7
तर्पण (Tarpan)- पितृ पक्ष के आखिरी दिन जल से पितरों का तर्पण कर उन्हें तृप्त करें, जिससे कि वे तृप्त होकर वापिस पितृ लोक लौट सकें. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि, तर्पण करते समय कुशा का प्रयोग जरूर करें, वरना तर्पण का जल पितरों का प्राप्त नहीं होता है.
तर्पण (Tarpan)- पितृ पक्ष के आखिरी दिन जल से पितरों का तर्पण कर उन्हें तृप्त करें, जिससे कि वे तृप्त होकर वापिस पितृ लोक लौट सकें. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि, तर्पण करते समय कुशा का प्रयोग जरूर करें, वरना तर्पण का जल पितरों का प्राप्त नहीं होता है.
5/7
श्राद्ध (Shraddh)- सर्व पितृ अमावस्या पर ज्ञान-अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है. आप इस दिन भूले-बिसरे सभी पितरों का श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण कर सकते हैं. साथ ही श्रद्धापूर्वक अन्न या वस्त्र का दान भी जरूर करें.
श्राद्ध (Shraddh)- सर्व पितृ अमावस्या पर ज्ञान-अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है. आप इस दिन भूले-बिसरे सभी पितरों का श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण कर सकते हैं. साथ ही श्रद्धापूर्वक अन्न या वस्त्र का दान भी जरूर करें.
6/7
पंचबलि कर्म (Panchbali Karma)- पितृ पक्ष में पंचबलि कर्म को महत्वपूर्ण माना जाता है. इसमें भोजन बनाकर उसका अंश कौआ, गाय, कुत्ता आदि के निकाला जाता है. साथ ही ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है. मान्यता है कि पंचबलि कर्म का भोजन पितरों को प्राप्त होता है.
पंचबलि कर्म (Panchbali Karma)- पितृ पक्ष में पंचबलि कर्म को महत्वपूर्ण माना जाता है. इसमें भोजन बनाकर उसका अंश कौआ, गाय, कुत्ता आदि के निकाला जाता है. साथ ही ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है. मान्यता है कि पंचबलि कर्म का भोजन पितरों को प्राप्त होता है.
7/7
दीप जलाएं (Lighting Lamp)- सर्व पितृ अमावस्या ऐसा दिन होता है, जब 15 दिन धरतीलोक पर रहने के बाद पितृ वापस अपने लोक लौटते हैं. इसलिए सर्व पितृ अमावस्या की शाम दीप जलाकर घर के दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, जिससे कि पितरों के मार्ग में अंधेरा न हो और वे पितृ लोक लौट सके.
दीप जलाएं (Lighting Lamp)- सर्व पितृ अमावस्या ऐसा दिन होता है, जब 15 दिन धरतीलोक पर रहने के बाद पितृ वापस अपने लोक लौटते हैं. इसलिए सर्व पितृ अमावस्या की शाम दीप जलाकर घर के दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, जिससे कि पितरों के मार्ग में अंधेरा न हो और वे पितृ लोक लौट सके.
Published at : 20 Sep 2025 11:49 AM (IST)
Tags :
Shradh Pitru Dosh Upay Sarva Pitru Amavasya 2025 Pitru Paksha 2025

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूरोप के कई एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक, हीथ्रो और ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द, फंसे हजारों यात्री
यूरोप के कई एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक, हीथ्रो और ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द, फंसे हजारों यात्री
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
भोजपुरी सिनेमा
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? दिनेश लाल यादव ने बताया सच
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? निरहुआ ने बताया सच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

सलमान खान ने सिकंदर से सीख लेकर गलवान की लड़ाई के लिए खुद को पूरी तरह से बदल लिया
Poonam Pandey Mandodari Role: लव कुश Ramlila में विवाद, संतों की आपत्ति पर पुनर्विचार
Alternative Fuels: India का ₹22 लाख करोड़ Fossil Fuel Import घटाने का लक्ष्य!
H-1B Visa Fee Hike: Donald Trump के फैसले से उद्योग जगत में खलबली!
Lalu Family Feud: 'आत्मसम्मान' की खातिर Rohini Acharya का राजनीति छोड़ने का संकेत!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूरोप के कई एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक, हीथ्रो और ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द, फंसे हजारों यात्री
यूरोप के कई एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक, हीथ्रो और ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द, फंसे हजारों यात्री
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
भोजपुरी सिनेमा
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? दिनेश लाल यादव ने बताया सच
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? निरहुआ ने बताया सच
इंडिया
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
जनरल नॉलेज
Foreign Lawsuit In India: क्या फ्रांस के राष्ट्रपति की तरह कोई भारत में भी दर्ज करा सकता है मुकदमा, अमेरिका में दर्ज कराया मानहानि का केस
क्या फ्रांस के राष्ट्रपति की तरह कोई भारत में भी दर्ज करा सकता है मुकदमा, अमेरिका में दर्ज कराया मानहानि का केस
यूटिलिटी
घर के पास है कौनसा आधार सेंटर, इस तरीके से करें पता
घर के पास है कौनसा आधार सेंटर, इस तरीके से करें पता
हेल्थ
Navratri Fasting 2025: 9 दिनों के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, सही खानपान से रहेंगे हेल्दी और एनर्जेटिक
9 दिनों के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, सही खानपान से रहेंगे हेल्दी और एनर्जेटिक
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
Embed widget