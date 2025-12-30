हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Card Rashifal: बुधवार, 31 दिसंबर 2025 टैरो कार्ड से जानिए अपनी किस्मत और भाग्यांक, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal: बुधवार, 31 दिसंबर 2025 टैरो कार्ड से जानिए अपनी किस्मत और भाग्यांक, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal Predictions 31 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 30 Dec 2025 06:19 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 31 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 31 दिसंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल बचत पर ध्यान देना होगा. निवेश की योजनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करें और एक ठोस निवेश योजना बनाएं. घर में किसी पार्टी या समारोह के आयोजन पर खर्चा हो सकता है.
मेष टैरो राशिफल बचत पर ध्यान देना होगा. निवेश की योजनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करें और एक ठोस निवेश योजना बनाएं. घर में किसी पार्टी या समारोह के आयोजन पर खर्चा हो सकता है.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज वृष राशि के जातकों का रुझान कला और रचनात्मकता की ओर बढ़ेगा. आप अपने खाली समय में अपने शौक पूरे कर पाएंगे. आज आपका पूरा ध्यान अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने पर केंद्रित रहेगा. यात्रा का भी योग बन रहा है. लेकिन सेहत का ध्यान रखें और वाहन सावधानी से चलाएं.
वृषभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज वृष राशि के जातकों का रुझान कला और रचनात्मकता की ओर बढ़ेगा. आप अपने खाली समय में अपने शौक पूरे कर पाएंगे. आज आपका पूरा ध्यान अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने पर केंद्रित रहेगा. यात्रा का भी योग बन रहा है. लेकिन सेहत का ध्यान रखें और वाहन सावधानी से चलाएं.
Published at : 30 Dec 2025 06:19 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के जनाजे में भारत की ओर से कौन होगा शामिल? सामने आया नाम
बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के जनाजे में भारत की ओर से कौन होगा शामिल? सामने आया नाम
बिहार
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी इस लीग से बाहर; गेंदबाजी के दौरान हुए चोटिल
टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी इस लीग से बाहर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bengal Politics: Mamata लाईं घुसपैठिया?, Amit Shah का गंभीर दावा | Mahadangal | Chitra Tripathi
Ahemdabad News:सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपस में क्यों भीड़ गए दो गुट? | Gujarat | Violence
UP SIR List: ड्राफ्ट रोल कल नहीं होगा जारी, निर्वाचन आयोग ने दी नई तारीख, जानें- अब कब आएगी लिस्ट?
Udne Ki Aasha:💏Romantic ट्विस्ट! Sachin पर छाया Romance का जादू, Tejas के Room से बदला माहौल #sbs
Angel Chakma Case: एंजेल चकमा का गुनहगार, कब होगा गिरफ्तार? | Uttrakhand

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के जनाजे में भारत की ओर से कौन होगा शामिल? सामने आया नाम
बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के जनाजे में भारत की ओर से कौन होगा शामिल? सामने आया नाम
बिहार
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी इस लीग से बाहर; गेंदबाजी के दौरान हुए चोटिल
टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी इस लीग से बाहर
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की जगह अब ऋतिक रोशन होंगे डॉन? 19 साल बाद फिर से शुरू हुई बातचीत!
रणवीर सिंह की जगह अब ऋतिक रोशन बनेंगे डॉन? 19 साल बाद फिर से शुरू हुई बातचीत!
इंडिया
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
हेल्थ
Artery Blockage Symptoms: हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
यूटिलिटी
सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जान लें आवेदन की प्रोसेस
सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जान लें आवेदन की प्रोसेस
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget