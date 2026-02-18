हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ramadan 2026 Chand Dekhne Ki Dua: रमजान का चांद दिखते ही तुरंत पढ़ें ये दुआ, होगी रहमत और बरकत

Ramadan 2026 Chand Dekhne Ki Dua: भारत में आज 18 फरवरी की शाम रमजान का चांद देखा जाएगा. यह चांद बहुत खास होता है, जिससे इबादत के पाक महीने की शुरुआत होती है. इसलिए चांद दिखते ही तुंरत दुआ पढ़नी चाहिए.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 18 Feb 2026 04:20 PM (IST)
चांद देखने की दुआ

चांद देखने के बाद पाक महीने रमजान की शुरुआत होती है. इसलिए शाबान के आखिरी दिनों में सभी की नजरें आसमान पर होती हैं. आज 18 फरवरी 2026 को भारत में चांद देखा जाएगा. चांद का दीदार होते ही रमजान की घोषणा की जाती है.
रमजान का चांद दिखते ही मुसलमान दुआ पढ़ते हैं. माना जाता है कि, रमजान का चांद देखकर ये दुआ पढ़ने से रहमत और बरकत होती है. साथ ही इस दौरान मांगी मुराद भी जल्द पूरी होती है.
Published at : 18 Feb 2026 04:20 PM (IST)
