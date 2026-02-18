चांद देखने के बाद पाक महीने रमजान की शुरुआत होती है. इसलिए शाबान के आखिरी दिनों में सभी की नजरें आसमान पर होती हैं. आज 18 फरवरी 2026 को भारत में चांद देखा जाएगा. चांद का दीदार होते ही रमजान की घोषणा की जाती है.