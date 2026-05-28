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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 28 May 2026: मीन राशि व्यापारियों के लिए सिरदर्द बनेगा पुराना स्टॉक, कस्टमर कंप्लेंट्स और रिफंड रेट रहेगा हाई

Aaj ka Meen Rashifal 28 May 2026: मीन राशि व्यापारियों के लिए सिरदर्द बनेगा पुराना स्टॉक, कस्टमर कंप्लेंट्स और रिफंड रेट रहेगा हाई

Pisces Horoscope 28 May 2026: मीन राशि वालों के लिए बन रहा है वरियान योग, क्या गुरुवार को पुराना स्टॉक बनेगा सिरदर्द और ऑफिस गॉसिप से कर्मचारियों को रहना होगा दूर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 28 May 2026 04:00 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 28 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि फिर त्र्रोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:08 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वरियान योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही सतर्कता बरतने और ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण आज बिजनेस में आपका कोई बहुत 'पुराना स्टॉक' आपके लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है; स्थिति यह हो सकती है कि भारी डिस्काउंट या सेल (Sale) लगाने के बावजूद भी उस पुराने स्टॉक में कोई बड़ी कमी नहीं आएगी, जिससे धन ब्लॉक रहेगा.

मार्केटिंग तथा व्यावसायिक पार्टियों से आज आपको कई सारे बड़े व लाभदायक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट्स) तो प्राप्त होंगे, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप उन्हें समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे तनाव बढ़ सकता है. बिजनेसमैन को आज बाजार में बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा; ग्राहकों की शिकायतें (Customer Complaints) अचानक बढ़ सकती हैं, और रिफंड रिक्वेस्ट (Refund Request) व माल वापसी (Return Rate) का ग्राफ हाई रह सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन अपने काम से काम रखने और हिडन एनिमीज (गुप्त शत्रुओं) से सावधान रहने का संकेत दे रहा है. ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि वे केवल और केवल अपने काम पर फोकस रखें और किसी भी तीसरे व्यक्ति की फालतू बातों में बिल्कुल मत आइए; दफ्तर में होने वाली 'ऑफिस गॉसिप' (गपशप और राजनीति) से आज आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे, आपके करियर के लिए उतना ही अच्छा और सुरक्षित रहेगा. 

नौकरी में अपने काम पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि यदि कोई गलती होती है, तो उसका पूरा दुष्प्रभाव केवल आपको ही भुगतनी पड़ेगी. वर्कस्पेस पर आज कुछ लोग जलन की भावना से ग्रसित होकर आपकी पीठ पीछे आपकी कड़ी आलोचना कर सकते हैं; ऐसे नकारात्मक लोगों से आज उचित दूरी बनाकर रखें, परंतु उनसे सीधे उलझने या विवाद करने की भूल बिल्कुल न करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-मंथन करने और भटकाव से बचने का है. आठवां चंद्रमा पढ़ाई में ध्यान भटका सकता है. स्टूडेंट्स को अपनी कमियों को पहचानना होगा. कॉलेज की गॉसिप से दूर रहकर केवल अपनी मुख्य परीक्षा और प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करें, तभी आप आगामी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और बेहतर नोट्स तैयार कर सकेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बड़ी सौगात और उत्सव लेकर आया है. आठवें चंद्रमा के बावजूद, आज आपको अपनी संतान की ओर से किसी मुख्य क्षेत्र या करियर में कोई बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि (सफलता) प्राप्त होने का शुभ समाचार मिलेगा. संतान की इस बड़ी कामयाबी से आपके पूरे घर में एक बहुत ही सुंदर और उत्सव भरा वातावरण तैयार हो जाएगा, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. हालांकि, आज ननिहाल पक्ष में किसी सदस्य से बेवजह की बहस होने की आशंका है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज अष्टम चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव, सिरदर्द या पेट में गड़बड़ी की शिकायत रह सकती है. हिडन एनिमीज की आलोचना और रिटर्न रेट बढ़ने के कारण मानसिक बोझ बढ़ सकता है. खुद को शांत रखने के लिए योग का सहारा लें और हल्का व सुपाच्य भोजन लें.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के दोषों को शांत करने और संतान की उन्नति के लिए माता सरस्वती की विशेष वंदना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद बर्फी का भोग लगाएं और सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें.

यह भी पढ़े- Kal ka Rashifal 28 May 2026: मेष और कन्या राशि वालों पर होगी धनवर्षा, इंटरव्यू में मिलेगी मनचाही सफलता. पढ़ें कल का राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 May 2026 04:00 AM (IST)
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