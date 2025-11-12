अंगूठियों को पहनने से क्या सच में भाग्य बदलता है? जानिए प्रेमानंद महाराज से चौंकाने वाला सच

उन्होंने आगे बताया कि, एक भक्त मेरे पास आया और उसने कहा कि, महाराज जी मेरे ऊपर शनि की साढ़ेसाती थी. पंडित जी ने मुझे घोड़े की नाल से बनी अंगूठी पहनने की सलाह दी. मैंने उससे कहा कि, तुम घोड़े की नाल की अंगूठी पहने हो वो बैचारा खुद इतना भार उठाता है, वो क्या ही किसी का भाग्य बदलेगा. भाग्य के लिए आपके कर्म ही जिम्मेदार हैं.