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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKal Ka Rashifal 17 October 2026: मेष का अटका काम, मीन का कारोबार… शुक्रवार किसके लिए लाएगा अच्छी खबर?

Kal Ka Rashifal 17 October 2026: मेष का अटका काम, मीन का कारोबार… शुक्रवार किसके लिए लाएगा अच्छी खबर?

Kal Ka Rashifal 17 October 2026: मिथुन को अटका पैसा मिलने के संकेत हैं. तुला की प्रॉपर्टी की बात आगे बढ़ सकती है. जानें मेष से मीन तक का 'कल का राशिफल'.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Updated at : 16 Oct 2026 01:01 PM (IST)
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kal Ka Rashifal 17 October 2026: कल शनिवार को किस राशि के अटके काम आगे बढ़ सकते हैं और किसे पैसों के मामले में सावधानी रखनी होगी? कल के राशिफल में मिथुन को रुका पैसा मिलने और तुला की प्रॉपर्टी से जुड़ी बात आगे बढ़ने के संकेत हैं. मकर को लेन-देन में सतर्क रहना होगा. डॉ. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का हाल.

मेष राशिफल 17 अक्टूबर 2026

कल का दिन आपके लिए प्रसन्नता और आत्मसंतोष से भरा रहेगा. धर्म-कर्म के कार्यों में आपका मन खूब लगेगा और घर में किसी सरप्राइज पार्टी या मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. लंबे समय से अटका हुआ कोई कानूनी मामला आपके पक्ष में सुलझता नजर आ रहा है. हालांकि, अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी को भी बिना मांगे सलाह देने से बचें. किसी भी विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही आपके लिए हितकर रहेगा.

वृषभ राशिफल 17 अक्टूबर 2026

मानसिक चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए कल का दिन बेहद अनुकूल है. परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलने से आपका मनोबल बढ़ेगा. आत्मविश्वास मजबूत रखकर काम में जुटेंगे तो परिणाम सकारात्मक मिलेंगे. संतान की पढ़ाई-लिखाई को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, जिसके समाधान के लिए उनके गुरुजनों से संवाद करना जरूरी होगा. नए काम की शुरुआत के लिए जमकर मेहनत करने की आवश्यकता है.

मिथुन राशिफल 17 अक्टूबर 2026

कल का दिन आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा. संतान के करियर को लेकर यदि कोई तनाव था, तो वह कल समाप्त होगा और डूबा हुआ धन वापस मिलने के मजबूत योग हैं. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें और बातचीत में नरमी रखें, ताकि भाई-बहनों के साथ किसी तरह का मनमुटाव न पनपे.

कर्क राशिफल 17 अक्टूबर 2026

कल आपको अपने वित्तीय मामलों में विशेष संतुलन बनाकर चलना होगा. आय सीमित रहने और अप्रत्याशित खर्च बढ़ने के कारण बजट बनाकर चलना ही समझदारी होगी. किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ आपको मिल सकता है. बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए नई योजनाओं में निवेश की योजना बनाना फायदेमंद रहेगा. कारोबार में किए गए रणनीतिक बदलाव भविष्य में शुभ परिणाम देंगे.

सिंह राशिफल 17 अक्टूबर 2026

लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए कल का दिन उत्तम है. आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है और जीवनसाथी की ओर से खूबसूरत उपहार मिलने के योग हैं. दान-पुण्य और परोपकार के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. हालांकि, काम के सिलसिले में अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में अपने आसपास सक्रिय विरोधियों से सतर्क रहें और अपनी रणनीतियों को गोपनीय रखें.

कन्या राशिफल 17 अक्टूबर 2026

कल का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन सतर्कता बरतनी जरूरी है. यदि आप किसी नए काम की शुरुआत की योजना बना रहे हैं, तो परिजनों के साथ-साथ किसी अनुभवी विशेषज्ञ की राय लेना फायदेमंद साबित होगा. दूसरों के विवादों और झंझटों से खुद को पूरी तरह दूर रखें, अन्यथा बेवजह का मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है. समय का सदुपयोग करें और फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.

तुला राशिफल 17 अक्टूबर 2026

कल आपका मन मौज-मस्ती और सैर-सपाटे में अधिक लगेगा. नया मकान या प्रॉपर्टी खरीदने का आपका सपना कल पूरा हो सकता है और कोई बड़ी डील फाइनल होने के योग हैं. हालांकि, काम से अधिक घूमने-फिरने की आदत के कारण शारीरिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. कार्यक्षेत्र में पुरानी लापरवाही के चलते वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जिस काम को लेकर मन में संशय हो, उसमें आगे कदम न बढ़ाएं.

वृश्चिक राशिफल 17 अक्टूबर 2026

कल आपको अपने व्यवहार और स्वभाव में नरमी लाने की सख्त जरूरत है. बेवजह के गुस्से और चिड़चिड़ेपन के कारण आपके करीबी लोग आहत हो सकते हैं. नौकरी के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं. कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें. दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन संतान के भविष्य को लेकर कोई भी फैसला सोच-विचारकर ही लें.

धनु राशिफल 17 अक्टूबर 2026

कल किसी भी कार्य को केवल भाग्य के भरोसे छोड़ने की भूल न करें, अन्यथा सफलता मिलने में अड़चनें आ सकती हैं. बेवजह की मानसिक उलझनों और वाद-विवाद से खुद को दूर रखें. दूर रहने वाले किसी प्रियजन की याद आपको भावुक कर सकती है. प्रेम संबंधों में वाणी की कटुता से बचें, नहीं तो रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं. दिन के दूसरे हिस्से में कोई सुखद सरप्राइज मिलने से आपका मन प्रसन्न हो जाएगा.

मकर राशिफल 17 अक्टूबर 2026

कल लेन-देन और कामकाजी मामलों में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी धोखे या नुकसान की आशंका बन रही है. ससुराल पक्ष के साथ पैसों का लेन-देन करने से बचें, अन्यथा संबंध बिगड़ सकते हैं. प्रेम जीवन में छोटी-मोटी बातों को तूल न दें. संतान की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और रक्त-संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. अपने जरूरी कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें, तभी काम समय पर पूरे होंगे.

कुंभ राशिफल 17 अक्टूबर 2026

कठिन परिश्रम और लगन के बल पर कल आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे. आपकी कार्यशैली से विरोधी परास्त होंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी. संतान की शिक्षा को लेकर मन में उत्साह रहेगा. हालांकि, किसी के बहकावे में आकर कोई नया निवेश करने से बचें. बातचीत के दौरान पिता की भावनाओं का सम्मान करें, अन्यथा आपकी किसी बात से उनका मन दुखी हो सकता है. पारिवारिक मामलों को धैर्य से सुलझाएं.

मीन राशिफल 17 अक्टूबर 2026

भाग्य के दृष्टिकोण से कल का दिन आपके लिए काफी फलदायी रहने वाला है. लंबे समय से अटके हुए काम आसानी से गति पकड़ेंगे और दीर्घकालिक व्यावसायिक योजनाओं को नई दिशा मिलेगी. परिवार के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा और किसी अपने से मनचाहा उपहार मिल सकता है. करियर और व्यापार से जुड़े किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी दिखाने से बचें और व्यर्थ के वाद-विवाद में न पड़ें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 01:01 PM (IST)
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