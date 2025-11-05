कार्तिक महीने की पूर्णिमा को हिंदू धर्म में सबसे शुभ माना जाता है. खासकर धार्मिक रूप से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है. इस पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाता है. इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025, बुधवार को है.