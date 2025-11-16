एक्सप्लोरर
Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या पितृ कृपा का दुर्लभ योग, पितरों को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय
Margashirsha Amavasya 2025 Upay: मार्गशीर्ष या अगहन अमावस्या 20 नवंबर को है. इसे हिंदू धर्म की पवित्र तिथि माना जाता है. पितरों की कृपा पाने के लिए इस दिन स्नान-दान, श्राद्ध जैसे कई काम किए जाते हैं.
मार्गशीर्ष अमावस्या 2025 उपाय
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 16 Nov 2025 01:36 PM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
मार्गशीर्ष अमावस्या पितृ कृपा का दुर्लभ योग, पितरों को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय
ऐस्ट्रो
5 Photos
सर्दियों में बाथ स्किप करने की आदत बिगड़ सकती है किस्मत! ज्योतिष नजरिए से जानिए स्नान के फायदे?
ऐस्ट्रो
6 Photos
असली और नकली पुखराज रत्न की पहचान कैसे करें? जानिए धारण करने से पहले ध्यान रखने योग्य नियम
ऐस्ट्रो
6 Photos
अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति को रखें इस दिशा में, वास्तुशास्त्र से जानें सही नियम
ऐस्ट्रो
8 Photos
हाथ में पहनने वाले कलावे का ग्रहों से सीधा संबंध, जानिए कब और किस रंग का धागे पहनें?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
विश्व
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
Advertisement
ऐस्ट्रो
6 Photos
मार्गशीर्ष अमावस्या पितृ कृपा का दुर्लभ योग, पितरों को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय
ऐस्ट्रो
5 Photos
सर्दियों में बाथ स्किप करने की आदत बिगड़ सकती है किस्मत! ज्योतिष नजरिए से जानिए स्नान के फायदे?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion