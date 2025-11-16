मान्यता है कि पीपल वृक्ष में पितरों का वास होता है. इसलिए मार्गशीर्ष अमावस्या पर शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं. इसके बाद 5-7 बार वृक्ष की परिक्रमा भी करें. इससे भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है.