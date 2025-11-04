हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोKartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर भक्त भूल से भी नहीं करें ये 5 काम, होता है बहुत अशुभ

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर भक्त भूल से भी नहीं करें ये 5 काम, होता है बहुत अशुभ

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा बुधवार, 5 नवंबर 2025 को है. ऐसे पांच काम हैं जो भक्तों को इस दिन भूलवश भी नहीं करना चाहिए. इन कामों को देव दीपावली के शुभ दिन पर करना बहुत अशुभ माना जाता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 04 Nov 2025 08:51 PM (IST)
Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा बुधवार, 5 नवंबर 2025 को है. ऐसे पांच काम हैं जो भक्तों को इस दिन भूलवश भी नहीं करना चाहिए. इन कामों को देव दीपावली के शुभ दिन पर करना बहुत अशुभ माना जाता है.

कार्तिक पूर्णिमा 2025

1/7
कार्तिक पूर्णिमा को साल की सबसे पवित्र पूर्णिमा माना जाता है. मान्यतानुसार इस दिन स्वर्ग से देवतागण भी धरतीलोक पर दिवाली मनाने आते हैं. साथ ही इसी पावन तिथि पर गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाती है. इसलिए आध्यात्मिक रूप से कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है.
कार्तिक पूर्णिमा को साल की सबसे पवित्र पूर्णिमा माना जाता है. मान्यतानुसार इस दिन स्वर्ग से देवतागण भी धरतीलोक पर दिवाली मनाने आते हैं. साथ ही इसी पावन तिथि पर गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाती है. इसलिए आध्यात्मिक रूप से कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है.
2/7
कार्तिक पूर्णिमा को देशभर में बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है. इस साल कार्तिक पूर्णिमा बुधवार 5 नवंबर को पड़ रही है. कार्तिक पूर्णिमा को आध्यात्मिक जागृति, श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता का अवसर माना जाता है. इसलिए इस य़े 5 काम करने से बचें.
कार्तिक पूर्णिमा को देशभर में बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है. इस साल कार्तिक पूर्णिमा बुधवार 5 नवंबर को पड़ रही है. कार्तिक पूर्णिमा को आध्यात्मिक जागृति, श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता का अवसर माना जाता है. इसलिए इस य़े 5 काम करने से बचें.
3/7
तुलसी न तोड़ें- कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी के पत्तों को तोड़ने से बचें. हिंदू धर्म में तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर तुलसी पत्ते तोड़ने से तुलसा का अनादर होता है मां लक्ष्मी नाराज होती हैं, जोकि दुर्भाग्य का कारण बन सकता है.
तुलसी न तोड़ें- कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी के पत्तों को तोड़ने से बचें. हिंदू धर्म में तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर तुलसी पत्ते तोड़ने से तुलसा का अनादर होता है मां लक्ष्मी नाराज होती हैं, जोकि दुर्भाग्य का कारण बन सकता है.
4/7
तामसिक भोजन से दूर रहें- कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिन पर भक्त व्रत रखते हैं. यदि आप व्रत नहीं भी रखें तब भी इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज से दूरी बनाएं. क्योंकि ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिससे आध्यात्मिक शुद्धता भंग होती है.
तामसिक भोजन से दूर रहें- कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिन पर भक्त व्रत रखते हैं. यदि आप व्रत नहीं भी रखें तब भी इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज से दूरी बनाएं. क्योंकि ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिससे आध्यात्मिक शुद्धता भंग होती है.
5/7
किसी को खाली हाथ न लौटाएं- कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपके घर पर कोई जरूरतमंद, गरीब या बुजुर्ग व्यक्ति आए तो उसे द्वार के खाली हाथ न लौटाएं. आप अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें अन्न, फल, भोजन आदि का दान अवश्य करें.
किसी को खाली हाथ न लौटाएं- कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपके घर पर कोई जरूरतमंद, गरीब या बुजुर्ग व्यक्ति आए तो उसे द्वार के खाली हाथ न लौटाएं. आप अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें अन्न, फल, भोजन आदि का दान अवश्य करें.
6/7
किसी को न दें ये चीज- कार्तिक पूर्णिमा के दिन का संबंध चंद्रमा से होता है. इसलिए इस दिन किसी को भी दूध, चांदी या फिर सफेद वस्तुओं का दान नहीं करें. शास्त्रों के अनुसार इससे चंद्र दोष बढ़ता है.
किसी को न दें ये चीज- कार्तिक पूर्णिमा के दिन का संबंध चंद्रमा से होता है. इसलिए इस दिन किसी को भी दूध, चांदी या फिर सफेद वस्तुओं का दान नहीं करें. शास्त्रों के अनुसार इससे चंद्र दोष बढ़ता है.
7/7
घर पर अंधेरा न रखें- कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर पर अंधेरा न रखें. इस बात का ध्यान रखें घर के हर कमरे की लाइट जलती रहे.
घर पर अंधेरा न रखें- कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर पर अंधेरा न रखें. इस बात का ध्यान रखें घर के हर कमरे की लाइट जलती रहे.
Published at : 04 Nov 2025 08:51 PM (IST)
Tags :
Kartik Purnima Upay Dev Diwali 2025 Kartik Purnima 2025 Dev Deepawali 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर में मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी पैसेंजर ट्रेन, 7 की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
बिलासपुर में मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी पैसेंजर ट्रेन, 7 की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
विश्व
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

2025 Citroen Aircross X Walkaround
Bollywood News: दे-दे प्यार में 3 शौक गाना हुआ रिलीज | KFH
2025 Hyundai Venue N Line First look
Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर में मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी पैसेंजर ट्रेन, 7 की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
बिलासपुर में मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी पैसेंजर ट्रेन, 7 की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
विश्व
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
बॉलीवुड
बॉलीवुड एक्टर के कई यंग एक्ट्रेसेस संग अफेयर, बीवी-बच्चों को भी है मालूम, डिटेक्टिव का खुलासा
बॉलीवुड एक्टर के कई यंग एक्ट्रेसेस संग अफेयर, डिटेक्टिव का बड़ा खुलासा
नौकरी
टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 8वीं और 12वीं पास को भी मिलेगा मौका
टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 8वीं और 12वीं पास को भी मिलेगा मौका
इंडिया
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 7 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 7 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
लाइफस्टाइल
सर्दियों में रहें फिट और वायरल से दूर, जानें 5 असरदार काढ़े जो बढ़ाएंगे इम्यूनिटी
सर्दियों में रहें फिट और वायरल से दूर, जानें 5 असरदार काढ़े जो बढ़ाएंगे इम्यूनिटी
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget