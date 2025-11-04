कार्तिक पूर्णिमा को साल की सबसे पवित्र पूर्णिमा माना जाता है. मान्यतानुसार इस दिन स्वर्ग से देवतागण भी धरतीलोक पर दिवाली मनाने आते हैं. साथ ही इसी पावन तिथि पर गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाती है. इसलिए आध्यात्मिक रूप से कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है.