Tarot Prediction 24 November 2025: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

मेष टैरो राशिफल; टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किल भरा रहने वाला है. दरअसल, आज आपको ऐसा महसूस होगा की आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं बची है. साथ ही आज कोई भी काम करने का दिल नहीं करेगा. आज कामकाज में एक के बाद एक कुछ न कुछ रुकावट आती रहेंगी. व्यापारियों के पारिवारिक सदस्य धन लाभ कराने में मददगार साबित होंगे.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज आपको अपनी खासियत दुनिया के सामने लाने के अच्छे मौका मिलेगा. आज आप जोखिम उठाकर भी कार्य करना पसंद करेंगे. आज आपको लंबे समय से चला आ रहा धन संबंधित विवाद खत्म होने की संभावना है. आपको सलाह है कि खर्च को नियंत्रण में रखें.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के शत्रु आज परास्त होंगे. साथ ही आज का दिन धन संपत्ति के मामले में काफी अच्छा रहेगा. आपका पुराना निवेश धन प्रदायक बनेगा. आज अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर करें. वरना रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाएगी. साथ ही आज आपको सलाह है कि सामाजिक और कार्यक्षेत्र में राजनीति में फंसने से बचें. आर्थिक मामलों में दिन आपके पक्ष में रहने वाला है.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज आप पर कामकाज का बोझ काफी ज्यादा रहने वाला है. साथ ही आज किसी न किसी बात को लेकर मानसिक तनाव में भी वृद्धि हो सकती है. मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है. व्यापारी आज अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं. लेकिन, आज थोड़ा संभलकर रहें और जोखिम पूर्ण कार्य न करें. आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी शानदार रहने वाला है. वित्तीय स्थिति में सुधार होगा.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सर्वोत्तम रहने वाला है. आज आपके मन में कंपटीशन की भावना काफी ज्यादा रहने वाली है. विद्यार्थी यदि कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी. क्रिएटिव कार्य करने वाले जातकों के लिए दिन बहुत ही खास रहने वाला है. आर्थिक रूप से समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. उत्तेजना में आकर धन खर्च करने से बचें.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातक आज अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए तेजी से अपने कार्य निपटाने की कोशिश करेंगे. यदि आपके कारोबार में अपने पार्टनर के साथ विवाद चल रहा है तो आज किसी की मध्यस्थता से वह सुलझ जाएगा. कमाई के लिहाज से दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में पिछले काफी समय से जो भी रुकाटवें चली आ रही थी वह सभी अब खत्म हो जाएंगी.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को आज अपना कोई भी काम करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए. की आपको इसमें लाभ मिलेगा या हानि अच्छे से विश्लेषण करने के बाद ही कोई फैसला लें. व्यापारिक दृष्टि से दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों पर हालांकि, आज उनके अधिकारी काम का बोझ बढ़ सकते हैं. लेकिन, आज आपको बिना मेहनत के धन लाभ होने की भी प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. दरअसल, आज आप मुश्किल परिस्थितियों में भी आप अपने मानसिक बल के द्वारा जीतने में कामयाब रहेंगे. नौकरी पेशा जातकों की उच्च अधिकारियों के साथ वाद विवाद की संभावना बनी हुई है. व्यर्थ उलझने से बचें, खर्चों की अधिकता रहेगी. धन प्राप्ति में बाधाएं नजर आती है.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को आज अपने वरिष्ठ लोगों का पूरा सहयोग मिलने वाला है. साथ ही आज आपके कुछ ऐसे लोगों के साथ संपर्क बनने वाले हैं जिनसे आपको अच्छी मात्रा में धन लाभ मिल सकता है. आज आप विपरीत परिस्थितियों का प्रयोग सही ढंग से करने में सफल रहेंगे. आपके सभी विरोधी परास्त होंगे. लेकिन, आज आपके खर्चे बाकी दिनों की तुलना में काफी ज्यादा रहने वाले हैं. जिस वजह से आपकी सेविंग्स भी खर्च हो जाएंगी.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को आज उनका हुनर ही मान सम्मान दिलाएगा. आज व्यापारी वर्ग के जातक काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. जिस वजह से आपका तनाव भी बढ़ेगा. लेकिन, आज लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करेंगे. आपको आज जो कुछ भी हासिल करना है वह अपनी बलबूते ही रहना होगा. क्योंकि, आपके सहयोगी आज आपकी मदद नहीं करेंगे. प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद सामने आ सकते हैं.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है. दरअसल, आज आप बहुत कम बातचीत के जरिए अपने कई काम पूरे करने में सफल रहेंगे. साथ ही व्यापार में जो लोग आपसे ईर्षा रख रहे थे उनकी शत्रुता भी आज खत्म हो जाएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है. आपको अपने सहयोगियों से पूरी सहायता मिलेगी.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जो लोग तकनीकी कार्यों से जुड़े हुए हैं उनसे संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा. लेकिन, बाकी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी योजनाएं शुरू करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. आज आपके काम के बनते बनते कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं. धन संबंधित मामलों की बात करें तो पुराना पैसा भी आज आपको मिल सकता है यानी पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा.
Published at : 23 Nov 2025 02:30 PM (IST)