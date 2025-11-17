सोना या स्वर्ण को स्थायी संपत्ति के तौर पर देखा जाता है. इसलिए हर व्यक्ति पैसों की बचत करने के साथ ही घर पर सोना भी रखता है. लेकिन बहुत से घरों में सोना टिकता नहीं है. या तो सोने का जेवर बार-बार टूट जाता है, गुम हो जाता है या फिर किसी न किसी कारण बेचने की नौबत आ जाती है.