Vastu Shastra: कैसे घरों में नहीं टिकता है सोना, क्या कहते हैं शास्त्र

Vastu Shastra: कैसे घरों में नहीं टिकता है सोना, क्या कहते हैं शास्त्र

Vastu Shastra For Gold: हिंदू धर्म में सोना को धन-समृद्धि और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. लेकिन कई घरों में धन की तरह सोना भी नहीं टिकता है. आइए जानते हैं आखिर किन गलतियों के कारण ऐसा होता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 17 Nov 2025 12:21 AM (IST)
Vastu Shastra For Gold: हिंदू धर्म में सोना को धन-समृद्धि और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. लेकिन कई घरों में धन की तरह सोना भी नहीं टिकता है. आइए जानते हैं आखिर किन गलतियों के कारण ऐसा होता है.

गोल्ड वास्तु टिप्स

1/6
सोना या स्वर्ण को स्थायी संपत्ति के तौर पर देखा जाता है. इसलिए हर व्यक्ति पैसों की बचत करने के साथ ही घर पर सोना भी रखता है. लेकिन बहुत से घरों में सोना टिकता नहीं है. या तो सोने का जेवर बार-बार टूट जाता है, गुम हो जाता है या फिर किसी न किसी कारण बेचने की नौबत आ जाती है.
सोना या स्वर्ण को स्थायी संपत्ति के तौर पर देखा जाता है. इसलिए हर व्यक्ति पैसों की बचत करने के साथ ही घर पर सोना भी रखता है. लेकिन बहुत से घरों में सोना टिकता नहीं है. या तो सोने का जेवर बार-बार टूट जाता है, गुम हो जाता है या फिर किसी न किसी कारण बेचने की नौबत आ जाती है.
2/6
घर पर सोने का नहीं टिकना भी वास्तु दोष का कारण है. शास्त्रों में इसके पीछे कई धार्मिक और ऊर्जात्मक कारण बताए गए हैं. आइए जानते हैं किन गलतियों के कारण सोना घर पर नहीं टिकता है.
घर पर सोने का नहीं टिकना भी वास्तु दोष का कारण है. शास्त्रों में इसके पीछे कई धार्मिक और ऊर्जात्मक कारण बताए गए हैं. आइए जानते हैं किन गलतियों के कारण सोना घर पर नहीं टिकता है.
3/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिन घरों में लगातार अव्यवस्था, टूटे बर्तन, कचरा या गंदगी रहती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और ऐसे घरों में मां लक्ष्मी भी नहीं टिकती हैं. इसलिए ऐसे घरों में धन या सोना भी नहीं रहता.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिन घरों में लगातार अव्यवस्था, टूटे बर्तन, कचरा या गंदगी रहती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और ऐसे घरों में मां लक्ष्मी भी नहीं टिकती हैं. इसलिए ऐसे घरों में धन या सोना भी नहीं रहता.
4/6
वास्तु में दिशा का विशेष महत्व है. इसके अनुसार दक्षिण दिशा और आग्नेण कोण में कभी भी सोना-चांदी नहीं रखना चाहिए. इस दिशा में धन-संपत्ति कभी स्थिर नहीं रहती है.
वास्तु में दिशा का विशेष महत्व है. इसके अनुसार दक्षिण दिशा और आग्नेण कोण में कभी भी सोना-चांदी नहीं रखना चाहिए. इस दिशा में धन-संपत्ति कभी स्थिर नहीं रहती है.
5/6
शास्त्रों के अनुसार, उधार, कर्ज या ब्याज के पैसे से खरीदे गए सोने का उपयोग करना भी अशुभ माना जाता है. ऐसा सोना कभी भी घर में टिकता नहीं, बल्कि विपरीत फल देता है.
शास्त्रों के अनुसार, उधार, कर्ज या ब्याज के पैसे से खरीदे गए सोने का उपयोग करना भी अशुभ माना जाता है. ऐसा सोना कभी भी घर में टिकता नहीं, बल्कि विपरीत फल देता है.
6/6
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, कुंडली में यदि शुक्र और गुरु ग्रह कमजोर हों तब भी सोना नहीं टिकता है. ऐसी स्थिति में आप गोल्ड खरीद तो लेंगे, लेकिन वह टिक नहीं पाएगा.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, कुंडली में यदि शुक्र और गुरु ग्रह कमजोर हों तब भी सोना नहीं टिकता है. ऐसी स्थिति में आप गोल्ड खरीद तो लेंगे, लेकिन वह टिक नहीं पाएगा.
Published at : 17 Nov 2025 12:21 PM (IST)
Gold Vastu Tips Vastu Shastra Astrology Gold Vastu Tips

Embed widget