निधि अग्रवाल और सामंथा के बाद अब हर्षवर्धन राणे हुए भीड़ का शिकार, 'एक दीवाने की...' प्रमोशन के दौरान फैंस ने मचा दी भगदड़

निधि अग्रवाल और सामंथा के बाद अब हर्षवर्धन राणे हुए भीड़ का शिकार, 'एक दीवाने की...' प्रमोशन के दौरान फैंस ने मचा दी भगदड़

Harshvardhan Rane Mobbed By Crowd: हर्षवर्धन राणे अपनी फिल्म एक दीवाने की दीवानीयत का ओटीटी प्रमोशन करने निकले. इसी दूर फैंस ने उन्हें घेर लिया और शर्ट भी नोची गई. यहां देखें पूरा वीडियो.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Dec 2025 08:35 AM (IST)
इस साल इंटेंस लव स्टोरी फिल्मों का क्रेज देखा गया. सैयारा, 'एक दीवाने की दीवानीयत' और तेरे इश्क में जैसी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस ने प्यार दिया. लेकिन जिन्होंने भी इन फिल्म्स के थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को मिस कर दिया अब वो उन्हें ओटीटी पर देख सकते हैं. इसी बीच हर्षवर्धन राणे अपनी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानीयत' के ओटीटी रिलीज के प्रमोशन करने पहुंचे जहां उन्हें भीड़ का शिकार होना पड़ा. यहां है पूरा वीडियो. 

साउथ की एक्ट्रेस के बाद अब हर्षवर्धन राणे को फैंस ने घेरा
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानीयत' ओटीटी पर 16 दिसंबर से स्ट्रीम कर रही है.  अगर आपने फिल्म के थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को मिस कर दिया था अब आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर देख सकते हैं. इसी सिलसिले में अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए अभिनेता सड़कों पर निकले. इसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जहां देखा गया फैंस बेकाबू हो गए और उन्होंने एक्टर को घेर लिया.

बांद्रा स्थित बस स्टैंड में फिल्म के डिजिटल रिलीज का प्रमोशन करने के दौरान अभिनेता को भीड़ का शिकार होना पड़ा और अब इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही एक्टर अपनी गाड़ी से उतरे तो अचानक भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उनकी शर्ट खींचनी शुरू कर दी. अब इस वीडियो के वायरल होते ही फैंस का भी गजब का रिएक्शन देखा जा सकता है. 

 
 
 
 
 
साउथ की एक्ट्रेसेस के साथ भी हो चुका है ये हादसा
बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जहां निधि अग्रवाल को द राजा साब के प्रमोशनल इवेंट में देखा गया. हैदराबाद में हुए इस इवेंट में एक्ट्रेस को भीड़ का शिकार होना पड़ा था. फैंस ने न सिर्फ उन्हें घेर बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी की. इसके अलावा सामंथा रूथ प्रभु भी ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी हैं. 

हर्षवर्धन राणे का वर्कफ्रंट
2025 हर्षवर्धन राणे की लिए काफी लकी थी. 2016 में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'सनम तेरी कसम' को इस साल दोबारा रिलीज किया गया और मूवी ने बंपर कमाई की. इसी साल 'एक दीवाने की दीवानीयत' भी रिलीज हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की. अब एक्टर के अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो 'सिला', 'कुन फाया कुन' और 'फोर्स 3' जैसी फिल्मों में नजर आएंगे.

Published at : 28 Dec 2025 08:35 AM (IST)
