Color Astrology: शुभ रविवार के लिए आज वार्डरोब से निकाल लीजिए इस रंग के कपड़े, बन जाएगा दिन
Color Astrology: रविवार दिन का स्वामी सूर्य को माना जाता है. इसलिए संडे या रविवार को सूर्य से संबंधित रंगों के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि जीवन में प्रकाश, ऊर्जा, शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि हो.
रविवार को कौन सा रंग पहनना शुभ
Published at : 21 Sep 2025 05:40 AM (IST)
