ज्योतिष शास्त्र में हर दिन का संबंध किसी विशेष ग्रह से बताया गया है. बात करें रविवार के दिन की तो, इस दिन के स्वामी सूर्य देव हैं. सूर्य को तेज, शक्ति, प्रकाश, आत्मविश्वास, सेहत और मान-सम्मान का कारक माना जाता है. इसलिए रविवार को ऐसे रंग पहने जोकि सूर्य की आभा और ऊर्जा को दर्शाते हों.