हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोColor Astrology: शुभ रविवार के लिए आज वार्डरोब से निकाल लीजिए इस रंग के कपड़े, बन जाएगा दिन

Color Astrology: रविवार दिन का स्वामी सूर्य को माना जाता है. इसलिए संडे या रविवार को सूर्य से संबंधित रंगों के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि जीवन में प्रकाश, ऊर्जा, शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि हो.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 21 Sep 2025 10:11 AM (IST)
रविवार को कौन सा रंग पहनना शुभ

ज्योतिष शास्त्र में हर दिन का संबंध किसी विशेष ग्रह से बताया गया है. बात करें रविवार के दिन की तो, इस दिन के स्वामी सूर्य देव हैं. सूर्य को तेज, शक्ति, प्रकाश, आत्मविश्वास, सेहत और मान-सम्मान का कारक माना जाता है. इसलिए रविवार को ऐसे रंग पहने जोकि सूर्य की आभा और ऊर्जा को दर्शाते हों.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन सूर्य देव के प्रिय रंगों को धारण करने से ना सिर्फ दिन शुभ बीतता है, बल्कि इससे भाग्य का साथ मिलता है, आत्मिक बल और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है.
लाल रंग- रविवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है, क्योंकि यह सूर्य देव का पसंदीदा रंग है. लाल रंग के कपड़े धारण करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास और शक्ति बढ़ती है.
नारंगी रंग- सूर्य के प्रकाश की तरह लाल के साथ ही नारंगी रंग को रविवार के दिन के लिए शुभ माना जाता है. इस रंग को सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार नारंगी रंग के कपड़े पहनने से सकारात्मकता आती है और ऊर्जा का संचार बढ़ता है.
सुनहरा रंग- सुनहरा या गोल्डन रंग रविवार के दिन पहनने से समृद्धि आती है. इस रंग को तेज का प्रतीक माना जाता है. इसके साथ ही रविवार के दिन आप गुलाबी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं.
लेकिन रविवार के दिन विशेषकर ऐसे रंगों के कपड़े पहनने से बचें, जिसका संबंध शनि और राहु से हो. जैसे रविवार के दिन आपको काला और नीला रंग पहनने से बचना चाहिए.
Published at : 21 Sep 2025 05:40 AM (IST)
Embed widget