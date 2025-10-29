रथ सप्तमी- माघ शुक्ल की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी का पर्व मनाया जाता है. इसे सूर्य जयंती, माघ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी या माघ जंयती जैसे नामों से भी जाना जाता है. ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इसी तिथि पर सूर्य देवता सात घोड़े के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे.