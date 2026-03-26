अखिलेश यादव पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बोले, 'उनके पास सिलेंडर न हो तो हमारे यहां...'

अखिलेश यादव पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्या ने तंज कसते हुए कहा कि अगर उनके यहां सिलेंडर न हो तो वो हमारे यहां सूचना भेज दें, हम सिलेंडर भिजवा देंगे. दरअसल, इससे पहले सपा चीफ ने कहा कि उन्होंने अपने घर में मिट्टी के दो चूल्हे मंगवा लिए हैं. उन्होंने कहा कि सिलेंडर की दिक्कत तो सबको आएगी. हमें भी दिक्कत आएगी. हमने अपने यहां लकड़ी और कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है. अगर एक, दो, तीन महीने और दिक्कत रही तो हम सबको इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा.

अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या तो है ही. ठेले पर चाट, मोमोज, मैगी, नूडल्स बेचते थे उनके सामने परेशानी है. एक-एक करके सबको परेशानी आएगी.

सपा चीफ के इसी बयान पर जब केश प्रसाद मौर्य से प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा, "अगर उनके पास सिलेंडर न हो तो हमारे यहां सूचना भिजवा दें, हम भिजवा देंगे."

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