Navratri ka Aaj Kaun Sa Din Hai: शारदीय नवरात्रि की आज नवमी या दशमी कौन सी तिथि है, जानें आज किस देवी की पूजा

Navratri ka Aaj Kaun Sa Din Hai: शारदीय नवरात्रि की आज नवमी या दशमी कौन सी तिथि है, जानें आज किस देवी की पूजा

Navratri ka Aaj Kaun Sa Din Hai: 1 अक्टूबर 2025 को शारदीय नवरात्रि की नवमी या दशमी तिथि रहेगी (Navratri Day Today 1 October). जानें आज के दिन किस देवी की पूजा होगी और इस दिन का क्या महत्व है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 01 Oct 2025 04:16 AM (IST)
Navratri ka Aaj Kaun Sa Din Hai: 1 अक्टूबर 2025 को शारदीय नवरात्रि की नवमी या दशमी तिथि रहेगी (Navratri Day Today 1 October). जानें आज के दिन किस देवी की पूजा होगी और इस दिन का क्या महत्व है.

आज नवरात्रि का कौन सा दिन है

1/6
शारदीय नवरात्रि 2025 में इस साल भक्तों को हर तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. बात करें 1 अक्टूबर की तो इस दिन नवरात्रि की नवमी तिथि है, लेकिन कई लोग आज दशमी तिथि मान रहे हैं. अगर आप भी तिथि को लेकर भ्रम में हैं तो यहां दूर करें अपना कंफ्यूजन.
शारदीय नवरात्रि 2025 में इस साल भक्तों को हर तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. बात करें 1 अक्टूबर की तो इस दिन नवरात्रि की नवमी तिथि है, लेकिन कई लोग आज दशमी तिथि मान रहे हैं. अगर आप भी तिथि को लेकर भ्रम में हैं तो यहां दूर करें अपना कंफ्यूजन.
2/6
इस साल 2025 में शारदीय नवरात्रि में चतुर्थी तिथि का दोहराव होने के कारण नवरात्रि 9 के बजाय 10 दिनों तक मनाई गई है, जिस कारण भक्तों में असमंजस की स्थिति पैदा हुई है और नवरात्रि का दसवां दिन होने के बावजूद नौवें दिन की पूजा मान्य है.
इस साल 2025 में शारदीय नवरात्रि में चतुर्थी तिथि का दोहराव होने के कारण नवरात्रि 9 के बजाय 10 दिनों तक मनाई गई है, जिस कारण भक्तों में असमंजस की स्थिति पैदा हुई है और नवरात्रि का दसवां दिन होने के बावजूद नौवें दिन की पूजा मान्य है.
3/6
आज बुधवार, 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन यानी नवमी तिथि रहेगी. आज नवरात्रि का समापन भी हो जाएगा. आज के लिए देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है. साथ ही आज कन्या पूजन और हवन भी होते हैं.
आज बुधवार, 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन यानी नवमी तिथि रहेगी. आज नवरात्रि का समापन भी हो जाएगा. आज के लिए देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है. साथ ही आज कन्या पूजन और हवन भी होते हैं.
4/6
पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल की नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर को शाम 06:07 से होगी और बुधवार 1 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की महा नवमी पूजा होगी.
पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल की नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर को शाम 06:07 से होगी और बुधवार 1 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की महा नवमी पूजा होगी.
5/6
1 अक्टूबर को महा नवमी की पूजा के बाद शारदीय नवरात्रि का समापन हो जाएगा. इसके बाद 2 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन रावण दहन और दुर्गा विसर्जन की परंपरा है.
1 अक्टूबर को महा नवमी की पूजा के बाद शारदीय नवरात्रि का समापन हो जाएगा. इसके बाद 2 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन रावण दहन और दुर्गा विसर्जन की परंपरा है.
6/6
नवरात्रि के नौवें दिन का शुभ रंग गुलाबी होता है और मां सिद्धिदात्री को हलवा-पुरी, नारियल और चने का भोग लगाया जाता है. पूजा के लिए मंत्र है- 'ह्रीं क्ली ऐं सिद्धये नमः' और 'या देवी सर्वभू‍तेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:'.
नवरात्रि के नौवें दिन का शुभ रंग गुलाबी होता है और मां सिद्धिदात्री को हलवा-पुरी, नारियल और चने का भोग लगाया जाता है. पूजा के लिए मंत्र है- ‘ह्रीं क्ली ऐं सिद्धये नमः’ और ‘या देवी सर्वभू‍तेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:’.
Published at : 01 Oct 2025 04:16 AM (IST)
Navratri 2025 Durga Puja 2025 Shardiya Navratri 2025 Aaj Navratri Ka Kaun Sa Din Navratri Day Today

