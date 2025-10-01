शारदीय नवरात्रि 2025 में इस साल भक्तों को हर तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. बात करें 1 अक्टूबर की तो इस दिन नवरात्रि की नवमी तिथि है, लेकिन कई लोग आज दशमी तिथि मान रहे हैं. अगर आप भी तिथि को लेकर भ्रम में हैं तो यहां दूर करें अपना कंफ्यूजन.