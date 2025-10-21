'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई

जापान में एक ऐतिहासिक पल आया है. लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) की नेता साने ताकाइची, निचली संसद के वोट में जीत हासिल कर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं. उनका शपथ समारोह आज ही होना तय है. 64 साल की साना ताकाइची को जापान की ‘आयरन लेडी’ के नाम से जाना जाता है. वे ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की बड़ी प्रशंसक हैं. यह उनके लिए जापान की शीर्ष सत्ता तक पहुंचने का तीसरा प्रयास था. इसके साथ ही वे पार्टी के स्कैंडलों से जूझते समय लगातार चौथे प्रधानमंत्री बनेंगी, जो पिछले पांच साल में सत्ता संभाल रहे हैं.

साने ताकाइची LDP की कड़ी रूढ़िवादी धड़े की नेता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शिष्य मानी जाती हैं. उनकी राजनीतिक छवि दृढ़ और सख्त निर्णय लेने वाली रही है. प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी. सबसे पहले जापान की आर्थिक मंदी से निपटना. इसके अलावा, अमेरिका-जापान संबंधों को संतुलित करना और पार्टी के अंदर फैली असहमति और स्कैंडलों के बाद पार्टी को एकजुट करना भी बड़ी चुनौती होगी.

महिला नेतृत्व का नया अध्याय जोड़ रही हैं साने

विशेषज्ञ मानते हैं कि जापान में प्रधानमंत्री अक्सर बदलते रहते हैं, लेकिन साने ताकाइची की जीत इस बदलाव में महिला नेतृत्व का नया अध्याय जोड़ रही हैं. उनके नेतृत्व में जापान को उम्मीद है कि देश की नीति और अर्थव्यवस्था में नई दिशा आएगी.

यह नया गठबंधन अभी भी संसद के दोनों सदनों में बहुमत नहीं रखता. इसका मतलब है कि किसी भी कानून को पास कराने के लिए ताकाइची को अन्य विपक्षी दलों को अपने साथ जोड़ना होगा. यही कारण है कि उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रह सकता. जानकारी के अनुसार, ताकाइची पहले हेवी-मेटल ड्रमर और बाइकर भी रही हैं. उन्होंने 1993 में अपने गृहनगर नारा से पहली बार चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा. इसके बाद वह आर्थिक सुरक्षा, आंतरिक मामलों और लैंगिक समानता जैसे कई अहम पदों पर काम कर चुकी हैं.

साने ताकाइची मार्गरेट थैचर को अपना राजनीतिक आदर्श मानती हैं और शिंजो आबे के रूढ़िवादी नजरिए से भी पूरी तरह सहमत हैं. वह विदेश मामलों में काफी कट्टर मानी जाती हैं और जापान के युद्धकालीन इतिहास की समीक्षा में सक्रिय रही हैं. इसके अलावा, वह यासुकुनी तीर्थस्थल का नियमित दौरा करती रही हैं.

पीएम मोदी ने दी बधाई

जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची के चुनाव जीतने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वे ताकाइची के साथ मिलकर भारत–जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए काम करने के लिए उत्सुक हैं. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, "हमारे गहरे संबंध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और उससे आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं."

Prime Minister Narendra Modi congratulates Sanae Takaichi, on being elected as the Prime Minister of Japan.



PM Modi tweets, "I look forward to working closely with you to further strengthen the India–Japan Special Strategic and Global Partnership. Our deepening ties are vital… pic.twitter.com/jTibIXoFGf — ANI (@ANI) October 21, 2025

