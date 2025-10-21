अमेरिका में भी बुलडोजर एक्शन, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में क्यों चलवाया? सामने आई ये वजह

अमेरिका में अब व्हाइट हाउस में भी बुलडोजर की आवाज गूंज रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 अक्टूबर 2025 को व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग में बुलडोजर और क्रेन लगवा दिए हैं. इसका मकसद है व्हाइट हाउस में दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य बॉलरूम बनाना.

ट्रंप के अनुसार, यह बॉलरूम 90,000 वर्ग फुट में फैलेगा और इसकी कुल लागत 200-250 मिलियन डॉलर होगी. नए बॉलरूम में करीब 650 लोग आसानी से बैठ सकेंगे. इसे खासतौर पर इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसमें बड़े समारोह, दावतें, मीटिंग या अन्य कार्यक्रम हो सकें. बॉलरूम में सोने के झूमर, गिल्डेड कॉलम, चेकर्ड मार्बल फ्लोर और बड़ी खिड़कियां होंगी. इसे दक्षिणी मैदान की तरफ खोला जाएगा, जिससे व्हाइट हाउस की पुरानी नेोक्लासिकल स्टाइल बरकरार रहे.

ट्रंप का 15 साल पुराना सपना

दरअसल, ट्रंप ने 15 साल पहले व्हाइट हाउस में एक भव्य आयोजन स्थल बनाने का सपना देखा था. उनका मकसद था कि राष्ट्रपति अपने मेहमानों के लिए बड़े कार्यक्रम आसानी से आयोजित कर सकें. उन्होंने बार-बार कहा कि मौजूदा ईस्ट रूम छोटे कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त नहीं है.

ईस्ट विंग का निर्माण और बुलडोजर का काम

ईस्ट विंग 1902 में बना था और 1942 में आखिरी बार इसका नवीनीकरण हुआ था. अब इसे बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी विंग के छत, एंट्रीवे और खिड़कियां तोड़ी गई हैं. कंक्रीट के टुकड़े और मलबा इधर-उधर बिखरा हुआ है. अमेरिकी झंडे लगी मशीनें लगातार काम कर रही हैं.

निजी फंडिंग से होगा निर्माण

ट्रंप ने बताया कि यह परियोजना पूरी तरह निजी फंडिंग से चलेगी. ट्रंप और उनके निजी डोनर्स इस पर पैसा खर्च कर रहे हैं. इसका उद्देश्य व्हाइट हाउस का आधुनिकीकरण और इसे और भव्य बनाना है.

भव्य बॉलरूम की खासियत

क्षेत्रफल: 90,000 वर्ग फुट

क्षमता: 650 लोग

डिजाइन: सोने के झूमर, गिल्डेड कॉलम, चेकर्ड मार्बल फ्लोर, बड़ी खिड़कियां

स्थिति: दक्षिणी मैदान की तरफ खुलता है

उपयोग: बड़े समारोह, मीटिंग, दावत, कार्यक्रम

ट्रंप का यह प्रोजेक्ट अमेरिकी इतिहास में व्हाइट हाउस के विस्तार और आधुनिकीकरण का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है. यह बॉलरूम राष्ट्रपति ट्रंप के 15 साल पुराने सपने की हकीकत बनेगा और व्हाइट हाउस की भव्यता में चार चांद लगाएगा.

ये भी पढ़ें-

चीन के लिए बड़ा झटका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हुई डील; अब क्या करेंगे जिनपिंग?