‘सभी को जहर दे दो...’, तेलंगाना के गुरुकुल स्कूल में छात्रों की हत्या की साजिश? वार्डन का शर्मनाक ऑडियो वायरल, सस्पेंड
Telangana News: वायरल ऑडियो में कथित तौर पर वार्डन किशन नायक स्कूल के रसोइये को फोन पर सीधे निर्देश देते सुनाई दे रहे है कि ये सब मेरे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं. इन सबको खाने में जहर दे दो.
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के सिरगापूर स्थित एक अनुसूचित जाति (एससी) गुरुकुल विद्यालय में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरी शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है. यहां तैनात एक वार्डन पर छात्रों द्वारा शिकायत किए जाने पर उन्हें जहर देकर मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है. इस मामले में वार्डन का एक ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए उसे निलंबित कर दिया है.
जानकारी के अनुसार, सिरगापूर गुरुकुल स्कूल के छात्र पिछले कई दिनों से व्यवस्था की गिरती गुणवत्ता से क्षुब्ध थे. छात्रों का आरोप था कि स्कूल में लगभग 10 दिनों तक बिजली नहीं थी और वार्डन किशन नायक अक्सर नशे की हालत में आकर उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे. तंग आकर छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और वार्डन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
ऑडियो सामने आने के बाद वार्डन निलंबित
शिकायत से बौखलाए वार्डन ने जो कदम उठाया, वह दहशत फैलाने वाला है. वायरल ऑडियो में कथित तौर पर वार्डन किशन नायक स्कूल के रसोइये को फोन पर सीधे निर्देश देते सुनाई दे रहे है. ऑडियो में वह कह रहे हैं, ‘ये सब मेरे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, इन सबको खाने में जहर दे दो, इस तरह इनकी पीड़ा का समाधान हो जाएगा.’
यह ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से तूल पकड़ लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए संगारेड्डी जिला कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से वार्डन किशन नायक को निलंबित कर दिया है.
मामले की होनी चाहिए जांच
जिलाधिकारी परवनिया ने कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन अब इस बात की गहराई से जांच होनी चाहिए कि क्या इस तरह की किसी अन्य साजिश को अंजाम दिया गया था या यह सिर्फ धमकी भर थी. छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता.
