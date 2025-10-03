हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...

ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...

वेनेजुएला के विदेश मंत्री यवन गिल ने कहा कि अमेरिका का यह कदम हमारे लिए एक उकसावे की कार्रवाई है, जो राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा है. यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है.

By : आईएएनएस | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 03 Oct 2025 11:48 AM (IST)
अमेरिका ने वेनेजुएला और अन्य ड्रग कार्टेल के खिलाफ एक मादक पदार्थ तस्करी विरोधी अभियान चलाते हुए दक्षिणी कैरिबियन सागर में युद्धपोत तैनात किए हैं. अब एक बार फिर अमेरिकी लड़ाकू विमान वेनेजुएला के आसमान में उड़ते देखे गए. वेनेजुएला ने इसे उकसाने की कार्रवाई बताते हुए इस अवैध घुसपैठ की निंदा की है. हाल के हफ्तों में अमेरिकी सेना ने यह कहते हुए छोटी नावों पर हमला कर दिया था कि ये वेनेजुएला से ड्रग्स की तस्करी में शामिल थीं. इन हमलों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई थी.

रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज ने वॉशिंगटन को दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पर सैन्य हमलों के प्रति आगाह किया. उन्होंने कहा, 'ऐसी गलती मत करो.' वेनेजुएला के विदेश मंत्री यवन गिल ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि गुरुवार को हमारे तटों से लगभग 75 किलोमीटर दूर अमेरिकी विमानों के उड़ने का पता लगाया गया. उन्होंने कहा कि अमेरिका का यह कदम वेनेजुएला के लिए एक उकसावे की कार्रवाई है, जो राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा है. यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार कैरेबियन सागर में अमेरिका के युद्धपोतों की मौजूदगी ने वेनेजुएला के नागरिक विमानों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है. इससे पहले, वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज ने दक्षिणी कैरेबियन सागर में अमेरिकी विमानों की तैनाती और वेनेजुएला के उन लोगों के खिलाफ अमेरिकी सरकार के सैन्य उत्पीड़न की निंदा की, जो शांति, काम और खुशी चाहते हैं.

पैड्रिनो ने गुरुवार को कहा कि वेनेजुएला की वायु रक्षा प्रणाली ने 35,000 फीट की ऊंचाई पर 400 समुद्री मील की गति से उड़ते हुए कम से कम पांच अमेरिकी विमानों का पता लगाया. बाद में विदेश मंत्रालय के साथ एक संयुक्त बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि विदेशी विमानों की घुसपैठ गुरुवार को वेनेजुएला के तट से 75 किलोमीटर दूर हुई. अधिकारियों के अनुसार, कोलंबिया की एवियनका एयरलाइन का एक विमान भी अमेरिकी विमानों के वेनेजुएला की सरहद में उड़ने का गवाह बना.

Published at : 03 Oct 2025 11:48 AM (IST)
Donald Trump US Army PM Modi DONALD Trump F- 35
