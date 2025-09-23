अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मंगलवार (23 सितंबर, 2025) को भारत की रूसी तेल की खरीदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप रूस पर प्रतिबंधों को और कड़ा करने और भारत पर टैरिफ बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि भारत रूस से लगातार कच्चे तेल का आयात कर रहा है. रुबियो ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के दबाव के लिए इस कदम को उठाया जा सकता है. इसके साथ ही उन्होंने यूरोप से भी ऐसे ही प्रतिबंध लगाने को कहा है.

हमने भारत के लिए जो कदम उठाए, वो आप देख चुके हैं: रुबियो

एनबीसी को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, 'अभी यूरोप में भी कुछ देश ऐसे हैं, जो बड़े पैमाने पर रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीद रहे हैं, जो बिल्कुल बेतुकी बात है.'

उन्होंने कहा, 'हमने भारत के संबंध में जो कदम उठाए, वह आप देख चुके हैं, हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि इसे सुधारा जा सकता है और राष्ट्रपति ट्रंप के पास और कदम उठाने की क्षमता है और क्योंकि हालात जिस दिशा में जा रहे हैं, वे इस पर विचार कर रहे हैं.'

भारत के साथ बातचीत में हुई प्रगति: रुबियो

इससे पहले एबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में मार्को रुबियो ने कहा था, 'भारत के साथ व्यापार समझौते पर हुई बातचीत का मुख्य मुद्दा रूस से तेल की खरीद है. हमने हाल ही में फिर से उनके साथ बैठक की, जो उनकी रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर के मुद्दे थी, जिसमें काफी प्रगति हुई है.'

अमेरिका के दौरे पर हैं भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल

भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर जारी वार्ताओं में और तेजी लाने की कोशिश में हैं, जो पिछले हफ्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत मुलाकात के बाद फिर से शुरू हुई थीं.

