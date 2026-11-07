ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने वाले को मिलेंगे 20 मिलियन डॉलर, ट्रंप का ऐलान

ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने वाले को मिलेंगे 20 मिलियन डॉलर, ट्रंप का ऐलान

अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने पर 20 मिलियन डॉलर के इनाम का ऑफर दिया है. नोटिस में IAEA के प्रति ईरान की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों के पालन को लेकर चिंताएं जताई गई हैं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने पर 20 मिलियन डॉलर तक का इनाम और रिलोकेशन की सुविधा का ऑफर दिया है. इसमें ईरान की परमाणु सुविधाओं, उपकरणों, वैज्ञानिक कर्मियों और परमाणु गतिविधियों से जुड़ी सामग्रियों की आवाजाही के बारे में जानकारी शामिल है.

यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने भी 6 नवंबर को एक्स पर इस इनाम के बारे में जानकारी साझा की. यह पेशकश विदेश विभाग के 'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' (Rewards for Justice) कार्यक्रम के तहत की गई है, जो ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे और उससे जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटा रहा है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
रोहित शेट्टी के घर फायरिंग, हत्या, वसूली समेत कई अपराध, US में हैरी बॉक्सर गिरफ्तार
रोहित शेट्टी के घर फायरिंग, हत्या, वसूली समेत कई अपराध, US में हैरी बॉक्सर गिरफ्तार
विश्व
भारत ने SCO मीटिंग के लिए पाक को दिया न्योता, शहबाज की तरफ से क्या आया जवाब?
भारत ने SCO मीटिंग के लिए पाक को दिया न्योता, शहबाज की तरफ से क्या आया जवाब?
विश्व
चुनावी हार के बाद ट्रंप का बड़ा फेरबदल, सुसी वाइल्स की विदाई, स्टीफन मिलर को कमान
चुनावी हार के बाद ट्रंप का बड़ा फेरबदल, सुसी वाइल्स की विदाई, स्टीफन मिलर को कमान
विश्व
सऊदी अरब पहुंचे किरेन रिजिजू ने किया फ्लोटिंग मस्जिद का दौरा, बताया क्या है खास
सऊदी अरब पहुंचे किरेन रिजिजू ने किया फ्लोटिंग मस्जिद का दौरा, बताया क्या है खास

'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह इनाम ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी देने पर मिलेगा. इसमें परमाणु सुविधाओं, उपकरणों और इससे जुड़े कर्मियों (खासकर वैज्ञानिक समुदाय के लोगों) के साथ-साथ इन संसाधनों की आवाजाही से जुड़ी जानकारी भी शामिल है.

IAEA की रिपोर्ट से बढ़ी चिंता
'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' नोटिस में IAEA की 2025 की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार ईरान 60% शुद्धता तक यूरेनियम को एनरिच कर चुका है और हथियारों के लिए इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम (जो आमतौर पर लगभग 90% तक एनरिच होता है) उसके काफी करीब है. इसमें बताया गया है कि ईरान एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं हैं, लेकिन वो इतने हाई लेवल तक यूरेनियम एनरिच कर रहा है.

इसमें यह भी कहा गया है कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस स्तर तक एनरिच यूरेनियम की मात्रा को अगर और अधिक संवर्धित किया जाए, तो कई परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त हो सकती है. अमेरिकी नोटिस में IAEA के प्रति ईरान की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों के पालन को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं.

रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम
'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' कार्यक्रम के अनुसार, ईरान द्वारा नियमों का पालन न किए जाने की वजह से IAEA के पास अब उस देश के मुख्य परमाणु घटकों (जिनमें सेंट्रीफ्यूज भी शामिल हैं) के उत्पादन और भंडार के बारे में जानकारी का अभाव है. सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल यूरेनियम को एनरिच करने के लिए किया जाता है और ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अहम हिस्सा है.

इस इनाम की पेशकश के तहत विशेष रूप से ऐसी जानकारी मांगी गई है, जिससे परमाणु सुविधाओं, उपकरणों, कर्मियों और उनसे जुड़ी गतिविधियों की पहचान करने में मदद मिल सके. 'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' ने कहा है कि जिन लोगों के पास इससे जुड़ी जानकारी है, वे उनके आधिकारिक रिपोर्टिंग सिस्टम के जरिए जानकारी दे सकते हैं. इस कार्यक्रम के तहत इनाम मिलने वालों को किसी दूसरी जगह पर बसाने का विकल्प भी दिया गया है. 

ये भी पढ़ें

पैराग्वे में तख्तापलट, महाभियोग से हटाए गए राष्ट्रपति, क्यों किया गया नजरबंद?

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
Read More
Published at : 07 Nov 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
US Iran Nuclear Program CENTCOM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रोहित शेट्टी के घर फायरिंग, हत्या, वसूली समेत कई अपराध, US में हैरी बॉक्सर गिरफ्तार
रोहित शेट्टी के घर फायरिंग, हत्या, वसूली समेत कई अपराध, US में हैरी बॉक्सर गिरफ्तार
विश्व
भारत ने SCO मीटिंग के लिए पाक को दिया न्योता, शहबाज की तरफ से क्या आया जवाब?
भारत ने SCO मीटिंग के लिए पाक को दिया न्योता, शहबाज की तरफ से क्या आया जवाब?
विश्व
चुनावी हार के बाद ट्रंप का बड़ा फेरबदल, सुसी वाइल्स की विदाई, स्टीफन मिलर को कमान
चुनावी हार के बाद ट्रंप का बड़ा फेरबदल, सुसी वाइल्स की विदाई, स्टीफन मिलर को कमान
विश्व
सऊदी अरब पहुंचे किरेन रिजिजू ने किया फ्लोटिंग मस्जिद का दौरा, बताया क्या है खास
सऊदी अरब पहुंचे किरेन रिजिजू ने किया फ्लोटिंग मस्जिद का दौरा, बताया क्या है खास
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरफ्तार, उत्पीड़न और घोखाधड़ी के आरोप
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरफ्तार, उत्पीड़न और घोखाधड़ी के आरोप
बॉलीवुड
'रामायण' ने तीसरे दिन 63% की मारी तगड़ी छलांग, 2 बजे तक 11 लाख टिकट बिके
'रामायण' ने तीसरे दिन 63% की मारी तगड़ी छलांग, 2 बजे तक 11 लाख टिकट बिके
क्रिकेट
कोहली ने बच्चों की तरह केएल राहुल की जर्सी की ठीक, VIDEO देख याद आ जाएगा बचपन
कोहली ने बच्चों की तरह केएल राहुल की जर्सी की ठीक, VIDEO देख याद आ जाएगा बचपन
इंडिया
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
लाइफस्टाइल
Diwali Rangoli Designs: इस दीवाली घर पर बनाएं खास रंगोली, देखें डिजाइन
इस दीवाली घर पर बनाएं खास रंगोली, देखें डिजाइन
कार
How To Get FASTag Refund: FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget