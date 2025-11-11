अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (11 नवंबर 2025) को कहा कि उनका प्रशासन भारत के साथ एक फेयर ट्रेड डील (Fair Trade Deal) को अंतिम रूप देने के बेहद करीब है. उन्होंने इशारा किया कि आने वाले समय में भारत पर लगाए गए ऊंचे आयात शुल्क (Import Tariffs) को घटाया जा सकता है.

पत्रकारों के सवालों के जवाब में ट्रंप ने कहा, ''रूसी तेल के कारण भारत पर टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब भारत ने रूस से तेल खरीद में काफी कमी की है. हम जल्द उचित समय पर टैरिफ कम करेंगे. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब हाल ही में अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर शुल्क 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया था. इसका कारण भारत की ओर से रूस से जारी तेल आयात बताया गया था, जबकि भारत हमेशा यह कहता रहा है कि वह अपने ऊर्जा सुरक्षा हितों के तहत ही निर्णय लेता है.

#WATCH US President Donald Trump says, "We're making a deal with India, a much different deal than we had in the past. So right now, they don't love me, but they'll love us again. We're getting a fair deal, just a fair trade deal. We had pretty unfair trade deals...But we're… pic.twitter.com/r93gmaU7xk — ANI (@ANI) November 10, 2025

भारत और रूस के तेल व्यापार पर ट्रंप की टिप्पणी

ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अब रूस से तेल की खरीद में उल्लेखनीय कमी की है. हालांकि, भारत सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उसकी नीति राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ऊर्जा खरीद पर आधारित है. पूर्व में ट्रंप ने यह भी कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूस से तेल व्यापार रोकने का आश्वासन मिला है पर भारत ने ऐसे किसी बातचीत की पुष्टि नहीं की थी.

फेयर ट्रेड की दिशा में नया अध्याय

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि बीते दशकों में अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते हमेशा एकतरफा रहे, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ. अब उनका प्रशासन एक ऐसा समझौता तैयार कर रहा है जो दोनों देशों के हितों को समान रूप से संतुलित करेगा.” उन्होंने कहा, ''हम भारत के साथ ऐसा नया समझौता कर रहे हैं जो पहले से बिल्कुल अलग होगा. यह दोनों देशों के लिए लाभदायक साबित होगा.”

