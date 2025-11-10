रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि वह अन्य पश्चिमी देशों की तरह डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरते हैं. उन्होंने उन रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि वाशिंगटन में उनकी पिछली बैठक अच्छी नहीं रही थी. रूस ने रविवार (9 नवंबर 2025)को यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड पर हमला किया था, जिस वजह से कीव के कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई थी.

ट्रंप के साथ हमारे संबंध सामान्य: जेलेंस्की

द गार्जियन को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ संबंध सुधारने में प्रिंस चार्ल्स ने उनकी मदद की थी. उन्होंने उन दावों का खंडन किया जिसमें दावा किया गया था कि व्हाइट हाउस में हुई तीखी बहस में ट्रंप ने युद्धक्षेत्र के नक्शे फेंक दिए थे. जेलेंस्की ने कहा, "उन्होंने (ट्रंप) कुछ भी नहीं फेका था. अमेरिका और ट्रंप के साथ हमारे संबंध सामान्य हैं."

फ़ाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार ट्रंप ने कथित तौर पर जेलेंस्की पर युद्ध समाप्त करने के लिए व्लादिमीर पुतिन की शर्तों को स्वीकार करने का दबाव डाला था और कहा था कि अगर यूक्रेन सहमत नहीं हुआ तो पुतिन उसे तबाह कर देंगे. जेलेंस्की के अनुसार ट्रंप के साथ उनकी बैठक अलग तरह से हुई थी.

हम अमेरिका के दुश्मन नहीं: जेलेंस्की

उन्होंने बताया कि उस समय यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने ट्रंप और उनकी अमेरिकी टीम के सामने हथियारों और आर्थिक प्रतिबंधों सहित कई रूपरेखा पेश की थी. जेलेंस्की के अुसार इसका यूक्रेन पर बमबारी करने की रूस की क्षमता को कम करना और पुतिन को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर करना था. उन्होंने कहा, "यह सच है कि दुनिया में हर कोई ट्रंप से डरता है." जब उनसे पूछा गया कि क्या आप भी ट्रंप से डरते हैं तो उन्होंने कहा, "नहीं... हम अमेरिका के दुश्मन नहीं हैं, हम दोस्त हैं, तो हमें डर क्यों होना चाहिए?"

उन्होंने कहा: "ट्रंप को उनकी जनता ने चुना था. हमें अमेरिकी जनता की ओर से चुने गए राष्ट्रपति का सम्मान करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मुझे अपनी जनता ने चुना है. अमेरिका सदियों से हमारा रणनीतिक साझेदार रहा है."

