हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'गाजा प्लान पर आगे बढ़े नेतन्याहू, जैसे ही हमास करेगा डन, वैसे ही...', इजरायल-हमास सीजफायर पर ट्रंप का बड़ा ऐलान

'गाजा प्लान पर आगे बढ़े नेतन्याहू, जैसे ही हमास करेगा डन, वैसे ही...', इजरायल-हमास सीजफायर पर ट्रंप का बड़ा ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजरायल गाजा के लिए प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है. हमास की पुष्टि के बाद युद्धविराम लागू होगा और बंधकों की अदला-बदली शुरू होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 05 Oct 2025 08:28 AM (IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (4 अक्टूबर 2025) को घोषणा की कि इजरायल और हमास के बीच गाजा के लिए वापसी रेखा पर सहमति बन गई है. ट्रंप ने कहा कि यह योजना हमास के साथ साझा की गई है और जैसे ही हमास इसकी पुष्टि करेगा, युद्धविराम तुरंत लागू हो जाएगा. उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि यह 3,000 साल पुरानी तबाही के अंत की ओर एक कदम है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इजरायल प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है और प्रस्ताव हमास को भेज दिया गया है. जैसे ही हमास इस पर सहमति देगा, युद्धविराम लागू हो जाएगा, बंधकों की अदला-बदली शुरू होगी और इजरायल की वापसी का अगला चरण तय होगा. उन्होंने लोगों से कहा कि यह दुनिया के लिए एक बड़ा क्षण है और सभी को जुड़े रहना चाहिए.

हमास को ट्रंप की चेतावनी

ट्रंप ने हमास को साफ चेतावनी दी कि वह किसी भी तरह की देरी न करे. उन्होंने कहा कि अगर हमास लड़ाई जारी रखता है और हथियार नहीं डालता है, तो सभी शर्तें रद्द मानी जाएंगी. राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि यह समझौता नाज़ुक है, लेकिन दोनों पक्षों को शामिल रखकर इसे सफल बनाया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनका प्रशासन किसी भी पक्ष को बातचीत से पीछे नहीं हटने देगा.

हमास की सकारात्मक प्रतिक्रिया और बंधक रिहाई

रिपोर्टों के अनुसार, हमास ने ट्रंप की शांति योजना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. संगठन ने प्रस्ताव में दिए गए प्रमुख बिंदुओं पर सहमति जताई है जिनमें बंधकों की रिहाई, कैदियों की अदला-बदली और गाजा प्रशासन को फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपना शामिल है. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा हो जाएगी.

मिस्र में अप्रत्यक्ष वार्ता की तैयारी

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इजरायल और हमास के प्रतिनिधि सोमवार (6 अक्टूबर 2025) से मिस्र में अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू करेंगे. हालांकि, कुछ मुद्दे अभी भी स्पष्ट नहीं हैं. यह तय नहीं है कि हमास सभी शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार करेगा या नहीं और इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को कैसे दूर किया जाएगा. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल गाजासे पूरी तरह वापसी नहीं करेगा बल्कि सुरक्षा नियंत्रण के लिए कुछ हिस्सों को अपने अधीन रखेगा.

क्या है ट्रंप का 20 सूत्रीय गाजा प्लान?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना में तत्काल युद्धविराम लागू करने, बंधकों और कैदियों की पूर्ण अदला-बदली, गाजा से चरणबद्ध इजरायली वापसी, हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय निगरानी वाली संक्रमणकालीन सरकार का गठन शामिल है. इस योजना के तहत हमास से 7 अक्टूबर 2023 के हमले में पकड़े गए सभी बंधकों को रिहा करने की उम्मीद है जिनमें जीवित और मृत दोनों शामिल हैं. रिपोर्टों के अनुसार, हमास के पास वर्तमान में 48 बंधक हैं, जिनमें लगभग 20 जीवित बताए जा रहे हैं.

मध्यपूर्व में शांति की नई उम्मीद!

गाजा में लंबे समय से जारी हिंसा और विनाश के बीच यह समझौता एक बड़ा राजनीतिक और मानवीय मोड़ माना जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों ने ट्रंप की पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे मध्यपूर्व में स्थायी शांति की नींव रखी जा सकेगी. विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह योजना सफल होती है तो यह पिछले दो दशकों की सबसे बड़ी मध्यपूर्व शांति उपलब्धि साबित हो सकती है.

Published at : 05 Oct 2025 07:11 AM (IST)
टॉप रील्स
