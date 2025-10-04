भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'

India-Pak conflict: पाकिस्तान सेना का भारत के 'पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने वाले बयान पर फर्स्ट रिएक्शन सामने आया है. पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि अगर दोनों देशों के बीच भविष्य में कोई युद्ध हुआ तो वह बहुत विनाशकारी होगा.

पाकिस्तानी सेना ने कहा कि पाकिस्तान की सेना शत्रु के हर इलाके में लड़ाई करने में सक्षम है.

पाक सेना ने कही ये बात

पाकिस्तान सेना ने कहा है कि अगर दोनों पड़ोसी देशों के बीच भविष्य में कोई युद्ध हुआ, तो वह बहुत विनाशकारी होगा. सेना ने कहा कि उसके सशस्त्र बल शत्रु के हर कोने में लड़ाई कर सकते हैं. साथ ही पाकिस्तान सेना ने कहा कि अविवेकपूर्ण बयान सिर्फ आक्रामकता के बहाने बनाने की कोशिश है. ऐसे बयान यह भी दर्शाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई और सैन्य कार्रवाई की तैयारी हो रही है. पाकिस्तान सेना ने आगे कहा कि इस तरह की परिस्थितियां पूरे दक्षिण एशिया के लिए गंभीर परिणाम ला सकती हैं.

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दी थी चेतावनी

भारत के जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना चाहिए, अगर वह विश्व मानचित्र पर अपनी जगह बनाए रखना चाहता है. इसके एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत जरूरत पड़ने पर किसी भी सीमा को पार कर सकता है ताकि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली द्वारा दिखाया गया संयम भविष्य में किसी भी युद्ध में नहीं दोहराया जाएगा. उन्होंने भारतीय सैनिकों से सतर्क रहने और युद्ध के लिए तैयार रहने का अनुरोध किया.