अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) से मुलाकात के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया. रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की मंजूरी खुद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने दी थी. लेकिन ट्रंप ने कहा कि MBS को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी.

रिपोर्टर के सवाल पर भड़के ट्रंप

ABC न्यूज के एक रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि जब अमेरिकी एजेंसियां खुद क्राउन प्रिंस को खशोगी की हत्या का जिम्मेदार मानती हैं, तो अमेरिकी जनता उनपर क्यों भरोसा करे?

ट्रंप सवाल पूरा होने से पहले ही गुस्से में बोल पड़े- 'आप फेक न्यूज हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं जो बेहद विवादास्पद रहा है. जिस सज्जन (खशोगी) के बारे में आप बात कर रहे हैं, उन्हें बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे. आप उन्हें पसंद करें या न करें, चीजें होती रहती हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस को इसके बारे में कुछ नहीं पता था. और हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं. आपको ऐसा सवाल पूछकर हमारे मेहमान को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है.'

क्राउन प्रिंस का बयान- 'यह दर्दनाक गलती थी'

MBS ने भी इस सवाल का जवाब दिया और हत्या को 'दर्दनाक' बताया. उन्होंने कहा कि किसी की जान बेवजह या गैर-कानूनी तरीके से जाना बहुत दुख देने वाली घटना है.क्राउन प्रिंस के अनुसार, सऊदी अरब ने अपनी प्रणाली में सुधार किए हैं ताकि ऐसी गलती दोबारा न हो.

ट्रंप ने मानवाधिकारों पर भी की तारीफ

ट्रंप ने आगे बढ़कर MBS की मानवाधिकार सुधारों को भी सराहा, हालांकि उन्होंने कोई ठोस उदाहरण नहीं दिया. उन्होंने कहा- 'मैं उनके काम से बहुत गर्वित हूं. उन्होंने मानवाधिकार सहित कई क्षेत्रों में कमाल का काम किया है.'

बाइडेन पहले दूर रहे, फिर बदलनी पड़ी रणनीति

2020 के चुनाव अभियान के दौरान जो बाइडेन ने सऊदी अरब को 'परिया' देश कहा था. राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने क्राउन प्रिंस से दूरी बनाए रखी, लेकिन 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध में तेल की कीमतें बढ़ीं, तो बाइडेन को संबंध सुधारने पड़े. उसी साल जुलाई में वे जेद्दा पहुंचे और MBS से मुलाकात कर तेल उत्पादन बढ़ाने की मांग की.

भव्य स्वागत और बड़े निवेश का ऐलान

ट्रंप ने क्राउन प्रिंस का व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत किया. हालांकि यह आधिकारिक राज्य-यात्रा नहीं थी, क्योंकि क्राउन प्रिंस औपचारिक रूप से देश के प्रमुख नहीं हैं, लेकिन वे अपने बीमार पिता की जगह शासन चला रहे हैं. इस दौरान MBS ने अमेरिका में निवेश बढ़ाकर 600 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने की घोषणा की. उन्होंने अमेरिका को 'दुनिया का सबसे आकर्षक निवेश वाला देश' बताया.

अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट की स्पष्ट चेतावनी

2021 में जारी अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में साफ लिखा था कि खशोगी की हत्या की मंजूरी क्राउन प्रिंस ने दी थी. इसके बाद बाइडेन प्रशासन ने 'खशोगी नीति' जारी की, जिसके तहत विदेशी सरकारों द्वारा पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने वालों पर वीजा प्रतिबंध लगाए जाते हैं.