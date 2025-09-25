अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ट्रंप ने यूएन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई है. वे मंगलवार (23 सितंबर) को संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्हें तीन बार दिक्कत का सामना करना पड़ा. ट्रंप ने यह भी कह दिया कि एक बार तो वो और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप गिरने वाले थे, लेकिन बाल-बाल बच गए.

दरअसल ट्रंप जब यूएन पहुंचे तो वे पत्नी मेलानिया के साथ एस्केलेटर के जरिए ऊपर जा रहे थे, लेकिन वह अचानक रुक गया. ट्रंप ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा, ''अगर रेलिंग पकड़कर नहीं चल रहे होते तो सीधा गिर जाते.'' ट्रंप ने इसी तरह कहा कि उनके खिलाफ तीन बार साजिश की गई. ट्रंप ने कहा कि दूसरी दिक्कत तब आई जब उनका टेलीप्रॉम्प्टर काम ही नहीं कर रहा था. उन्होंने कहा, ''मुझे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ही भाषण देना पड़ा और करीब 15 मिनट बाद जाकर मशीन चालू हुई.''

ट्रंप का आरोप, मेलानिया को सुनाई नहीं दी स्पीच

ट्रंप ने यूएन पर तीसरा आरोप लगाया कि जब वे भाषण दे रहे थे तो उनकी आवाज हॉल में सुनाई नहीं दे रही थी. उन्होंने कहा कि स्पीच सिर्फ वही लोग सुन पाए, जिन्होंने ट्रांसलेशन वाले ईयरपीस लगा रखे थे. ट्रंप ने कहा कि उनकी पत्नी मेलानिया ने भी इस दिक्कत को लेकर चर्चा की. मेलानिया को भी कुछ सुनाई नहीं दिया. ट्रंप ने इसे 'ट्रिपल सैबोटाज' करार दिया.

ट्रंप ने की CCTV फुटेज की जांच की मांग

ट्रंप ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए पूरी जांच की जाए और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. ट्रंप ने कहा, "ये कोई मामूली गलती नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया." उन्होंने कहा कि वो इस बारे में यूनाइटेड नेशंस के महासचिव को चिट्ठी भेज रहे हैं.