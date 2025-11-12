हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'प्रभावशाली लोग नहीं...', H-1B वीजा प्रोग्राम का बचाव करते हुए अपने ही देश की लोगों की बुराई कर बैठे ट्रंप

'प्रभावशाली लोग नहीं...', H-1B वीजा प्रोग्राम का बचाव करते हुए अपने ही देश की लोगों की बुराई कर बैठे ट्रंप

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बेरोजगारों की लाइन में से किसी को उठाकर यह नहीं कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मिसाइल फैक्ट्री में काम पर लगा दूंगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 Nov 2025 04:59 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को H-1B वीजा को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास घरेलू स्तर पर जरूरी नौकरियों के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतिभाशाली लोग मौजूद नहीं है. राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान एच-1बी वीजा प्रोग्राम का बचाव करते हुए दिया, जो अमेरिका में विदेशी कामगारों को काम करने की अनुमति देता है.

'फॉक्स न्यूज' के साथ इंटरव्यू में जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि क्या उनकी सरकार एच-1बी वीजा की संख्या को कम करेगी, क्योंकि इससे अमेरिकी मजदूरों की मजदूरी पर असर पड़ सकता है. इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन आपको प्रतिभा तो लानी भी पड़ती है.

इंटरव्यू के दौरान जब फॉक्स न्यूज की एंकर लॉरा इंग्राहम ने यह कहा कि हमारे यहां काफी प्रतिभाशाली लोग हैं, तो इस पर ट्रंप ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, आपके पास नहीं है. उन्होंने कहा, ''आपके पास कुछ खास प्रतिभाएं नहीं हैं और लोगों को सीखना पड़ेगा. क्योंकि आप बेरोजगारों की लाइन में से किसी को उठाकर यह नहीं कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मिसाइल फैक्ट्री में काम पर लगा दूंगा.''

जॉर्जिया में ICE की छापेमारी पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप

इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया के एक हुंडई फेसिलिटी पर सितंबर महीने में पड़ी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स (ICE) की छापेमारी का हवाला दिया, जहां सैकड़ों की संख्या में दक्षिण कोरियाई ठेकेदारों की इमिग्रेशन स्टेटस चेक करने के बाद उन्हें पहले गिरफ्तार और फिर डिपोर्ट कर दिया गया था.

उन्होंने कहा, ‘जॉर्जिया में ICE ने छापा मारा क्योंकि वे अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना चाहते थे, वहां दक्षिण कोरिया के लोग थे जो जिंदगीभर बैटरियां बनाते रहे हैं. बैटरी बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, यह आसान नहीं है. इसमें बहुत खतरा होता है, विस्फोट होते हैं और भी कई तरह की मुश्किलें होती हैं. वहां शुरुआती चरण में 500 से 600 लोग बैटरियां बना रहे थे और दूसरों को सिखा भी रहे थे कि ये कैसे किया जाता है. हालांकि, ICE ने उन्हें देश से निकालना चाहा, लेकिन आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी.’

ट्रंप ने सितंबर में एच-1बी वीजा को लेकर जारी किया था कार्यकारी आदेश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी साल सितंबर महीने में एच-1बी वीजा प्रोग्राम को लेकर एक कार्यकारी आदेश जारी किया था. जिसके तहत एच-1बी वीजा के लिए आवेदन शुल्क को एक लाख डॉलर कर दिया गया. ट्रंप का यह कदम इमिग्रेशन पर सख्ती और विदेशी कामगारों पर नियंत्रण करने की नीति का हिस्सा था.

यह भी पढ़ेंः ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद

Published at : 12 Nov 2025 04:59 PM (IST)
Tags :
America Georgia H-1B Visa DONALD Trump
Embed widget