वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका की कड़ी कार्रवाई ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. अब तक इस कदम को ड्रग तस्करी और तेल राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अब एक चौंकाने वाली और अजीबोगरीब वजह सामने आई है. अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मादुरो के टीवी पर किए गए डांस और हल्के-फुल्के सार्वजनिक कार्यक्रमों ने ट्रंप प्रशासन को नाराज कर दिया था.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मादुरो के मजाकिया और नाटकीय डांस शोज को अमेरिका के लिए एक खुली चुनौती के तौर पर देखा. एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया, बस एक डांस मूव ज्यादा हो गया. यही वो पल था जब सब्र टूट गया. सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार मादुरो का यह अंदाज अमेरिका को अपमानजनक लगा.

No Crazy War वाला वीडियो बना टर्निंग पॉइंट

तनाव के दौरान मादुरो कई बार सरकारी टीवी चैनलों पर नाचते-गाते नजर आए. एक वायरल वीडियो में वे म्यूजिक की धुन पर झूमते दिखे, जबकि बैकग्राउंड में अंग्रेजी में आवाज आई No Crazy War. यह वीडियो उस समय प्रसारित हुआ, जब अमेरिका ने वेनेजुएला में ड्रग तस्करी से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमला किया था. व्हाइट हाउस ने इसे अमेरिकी चेतावनी का मजाक उड़ाने के तौर पर लिया.

ट्रंप के अल्टीमेटम को मादुरो ने किया नजरअंदाज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मादुरो को सत्ता छोड़ने और तुर्किए में निर्वासन जाने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन मादुरो ने न सिर्फ इसे ठुकरा दिया, बल्कि और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देने लगे. वे लगातार जनता के सामने नाचते-गाते रहे और संदेश देते रहे कि वे अमेरिका की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं.

अमेरिका ने इसे अपनी शान में गुस्ताखी माना

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, मादुरो की ये हरकतें इस बात का संकेत थीं कि वे वाशिंगटन को गंभीरता से नहीं ले रहे. व्हाइट हाउस को लगा कि मादुरो खुलेआम अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं और इसी के बाद सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया गया.

3 जनवरी का ऑपरेशन और गिरफ्तारी

इसके बाद 3 जनवरी को अमेरिका ने कराकस में तड़के विशेष सैन्य अभियान चलाया. इस ऑपरेशन में मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया गया और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया. फिलहाल मादुरो ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में अमेरिकी हिरासत में हैं.

न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी, मार्च में सुनवाई

5 जनवरी को मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया. उन पर नार्को-टेररिज्म, कोकीन तस्करी और हथियारों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई मार्च में होने वाली है.

राजनीति में असामान्य कारण भी बन जाते हैं ट्रिगर

यह मामला बताता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कभी-कभी छोटी दिखने वाली घटनाएं भी बड़े फैसलों की वजह बन जाती हैं. मादुरो का डांस, जो उनके समर्थकों के लिए आत्मविश्वास का प्रतीक था, वही अमेरिका के लिए चुनौती बन गया.

