30 साल से US में रह रही थी भारतीय मूल की महिला, ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू के दौरान किया अरेस्ट, जानें पूरा मामला
US Green Card: बबलजीत कौर की बेटी जोती ने कहा कि पहले परिवार को भी यह नहीं बताया गया कि उन्हें कहां लेकर जाया गया है. उन्हें बाद में पता चला कि कौर को रातोंरात एडेलांटो में ट्रांसफर कर दिया गया.
अमेरिका में भारतीय मूल की 60 वर्षीय महिला को उनके ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के आखिरी चरण के दौरान हिरासत में ले लिया गया है. यह कार्रवाई अमेरिका के इमिग्रेशन अधिकारियों की ओर से की गई है. भारतीय मूल की जिस महिला को अमेरिका में हिरासत में लिया गया है, उनका नाम बबलजीत बबली कौर है, जो साल 1994 से अमेरिका में रह रही हैं और उन्हें उनके लंबित ग्रीन कार्ड आवेदन के लिए बायोमेट्रिक स्कैन अपॉइंटमेंट के दौरान फेडरल एजेंटों ने हिरासत में लिया.
लॉन्ग बीच वॉचडॉग की रिपोर्ट के मुताबिक, बबलजीत कौर की बेटी जोती ने कहा कि उनकी मां को उनकी दूसरी बेटी, जो अमेरिकी नागरिक है, की ओर से ग्रीन कार्ड याचिका को मंजूरी मिल चुकी है और उनके पति के पास भी ग्रीन कार्ड है. जोती ने कहा, ‘इस महीने की शुरुआत में 1 दिसंबर, 2025 को उनकी मां अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के ऑफिस के फ्रंट डेस्क पर थीं, इसी दौरान कई फेडरल एजेंट्स वहां पहुंचे. इसके बाद जिस कमरे में फेडरल एजेंट्स गए, उसी कमरे में कौर को भी बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है.
एडेलांटो के ICE डिटेंशन सेंटर में बंद हैं बबलजीत कौर
हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कौर ने उनके वकील से कॉल कर बात करने की अनुमति दी गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हिरासत में रखा गया. इसके अलावा, कई घंटों तक कौर के परिवार को भी यह जानकारी नहीं दी गई कि उन्हें कहां लेकर जाया गया है. उन्हें इस बात का पता बाद में चला कि कौर को रातों-रात एडेलांटो में ट्रांसफर कर दिया गया, जो पहले एक फेडरेल जेल थी और अब इसे ICE डिटेंशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और फिलहाल बबलजीत कौर को यहीं हिरासत में रखा गया है.
कौन हैं बबलजीत बबली कौर?
भारतीय मूल की नागरिक बबलजीत बबली कौर तीन दशक से ज्यादा समय से अमेरिका में अपने परिवार के साथ रह रहीं हैं. उनका परिवार अमेरिका आने के बाद सबसे पहले लगूना बीच के पास रहता था. बाद में वे काम के सिलसिले में बेलमोंट शोर इलाके के पास लॉन्ग बीच पर रहने लगे. उनके तीन बच्चे हैं, जिसमें एक 34 वर्षीय बेटी जोती है, जिसके पास DACA के तहत कानूनी दर्जा है, जबकि उनके बड़े बेटे और बेटी दोनों अमेरिकी नागरिक हैं. इसके अलावा, पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से कौर अपने पति के साथ बेलमोंट शोर की सेकंड स्ट्रीट पर नटराज क्यूजीन ऑफ इंडिया एंड नेपाल के नाम से एक रेस्टोरेंट चलाती है.
