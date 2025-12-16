हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘किसी महिला का दुपट्टा या पल्लू खींचा जाए तो....’, नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया तो भड़की ओवैसी की पार्टी

‘किसी महिला का दुपट्टा या पल्लू खींचा जाए तो....’, नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया तो भड़की ओवैसी की पार्टी

CM Nitish Kumar: AIMIM नेता शोएब जमई ने कहा कि कार्यक्रम में आई महिला एक डॉक्टर है, उनके पास एमबीबीएस की डिग्री है, क्या आपको लगता है कि उनके पास दिमाग नहीं है कि वे क्या पहनना चाहती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 16 Dec 2025 05:13 PM (IST)
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक मुस्लिम महिला के हिजाब को लेकर हुए विवाद के बाद राजनीति पूरी तरह से गरमा गई है. विपक्षी दलों के नेता इस मामले का कड़ा विरोध कर रहे हैं. इसी कड़ी में AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने बेहद शर्मनाक और बेहूदा काम किया है.

उन्होंने आगे कहा, ‘अगर किसी के भी परिवार की महिला का दुपट्टा या पल्लू खींचा जाए, तो क्या इससे किसी को गुस्सा नहीं आएगा. वो एक डॉक्टर है. उनके पास एक एमबीबीएस की डिग्री है. क्या आपको लगता है कि उनके पास दिमाग नहीं है? वे क्या पहनना चाहती हैं, ये उनके ऊपर है. वे पब्लिक कार्यक्रम में आईं, उन्हें लगा कि वहां गैर लोग हैं, उन्होंने अपना चेहरा ढंकना ठीक समझा था.’

राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

इस मामले को लेकर शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी विरोध करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है. प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए महिला की गरिमा, सम्मान और समानता के अधिकार पर जोर दिया. उन्होंने कहा, ‘किसी महिला का आत्मसम्मान और समझ कि वह समाज में बराबरी की हकदार है और वही उसे मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर सम्मान और पहचान प्राप्त करने का अधिकार देता है. महिला की पहचान उसके ज्ञान, आत्मविश्वास और गरिमा से होती है, न कि इस बात से कि कोई उसे किस नजर से देखता है या उसके पहनावे पर क्या राय रखता है.’

हिजाब विवाद पर पप्पू यादव ने नीतीश कुमार का किया बचाव

वहीं, दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने हिजाब विवाद मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव किया है. सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वायरल हो रहे वीडियो में हिजाब को जबरदस्ती हटाने जैसी कोई बात नहीं हुई. इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. नीतीश कुमार का व्यवहार एक पिता की तरह था.

उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत पर सवाल उठाने से पहले पूरे घटनाक्रम को समझना जरूरी है. यह समझना जरूरी है कि क्या सच में यह घटना वैसी ही थी जैसी उसे पेश किया जा रहा है. अगर किसी को असहजता महसूस हुई है, तो उस पर सकारात्मक और संवेदनशील ढंग से विचार किया जाना चाहिए.’

Published at : 16 Dec 2025 05:13 PM (IST)
Shoaib Jamai AIMIM NITISH KUMAR VIRAL VIDEO BIHAR
