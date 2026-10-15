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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS में हिंदू मंदिर को निशाना बनाने की साजिश, 19 साल का लड़का गिरफ्तार

US में हिंदू मंदिर को निशाना बनाने की साजिश, 19 साल का लड़का गिरफ्तार

अमेरिका के इलिनोइस में हिंदू मंदिर पर हमले की कथित साजिश के मामले में 19 वर्षीय एलेक्जेंड्रोस पैपोराकिस गिरफ्तार किया गया है. पुलिस को घर से राइफल, गोलियां और नस्लवादी घोषणापत्र मिला है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 15 Oct 2026 09:47 AM (IST)
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अमेरिका के इलिनोइस में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर गोलीबारी करने की साजिश मामला सामने आया है. इस संबंध में पुलिस ने 19 साल के एलेक्जेंड्रोस पैपोराकिस को गिरफ्तार किया है. वह पैलेटाइन इलाके का रहने वाला है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, उसके पास से एक लेटर मिला, जिसमें नस्लवादी विचारधारा के साथ भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा का जिक्र था.

पुलिस का मानना है कि संदिग्ध 11 अक्टूबर को ऑरोरा इलाके में किसी हिंदू पूजा स्थल पर हमला करने की योजना बना रहा था. आरोपी को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी है.

सहकर्मी की सूचना के बाद शुरू हुई जांच

पैलेटाइन पुलिस के अनुसार, जांच 11 अक्टूबर को शुरू हुई. माउंट प्रॉस्पेक्ट पुलिस को एक व्यक्ति ने संदिग्ध के इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के बारे में जानकारी दी थी. इसके बाद दोनों पुलिस विभागों ने मिलकर मामले की जांच की. जांच टीम के मुताबिक, पैपोराकिस ने एक व्यक्ति के साथ ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर किया था, जिसमें बड़े पैमाने पर गोलीबारी की प्लानिंग का जिक्र था. उसने राइफल, मैगजीन, बॉडी आर्मर और दूसरे सेफ्टी मशीन तस्वीरें भी भेजी थीं. पुलिस ने इन मैसेज और दूसरे सबूतों की जांच के बाद कार्रवाई की.

घर से राइफल, गोलियां और सेफ्टी इक्विपमेंट मिले

पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी के दौरान एक राइफल, कई भरी हुई मैगजीन, सैकड़ों गोलियां और दूसरे इक्विपमेंट बरामद किए. इनमें बॉडी आर्मर वाली एक जैकेट भी शामिल थी.

सहकर्मियों को कही थी हमले की बात

अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने अपने कुछ पार्टनर से कहा था कि रविवार एक खास दिन होने वाला है. जांच टीम का आरोप है कि उसने हमले की योजना से जुड़ी बातें भी शेयर की थीं. 11 अक्टूबर को आरोपी ने एक सहकर्मी को फोन करके बताया कि उसकी बंदूक जाम हो गई है और वह वहां से तेजी से निकल गया. इसके बाद सहकर्मियों ने पुलिस को सूचना दी. अधिकारियों का कहना है कि इसी जानकारी से जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिली. हालांकि, इन आरोपों पर अदालत में सुनवाई होनी बाकी है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 15 Oct 2026 09:47 AM (IST)
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