US के शॉपिंग सेंटर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, कई घायल
अमेरिका के इडाहो राज्य के ट्विन फॉल्स शहर में शनिवार दोपहर एक व्यस्त शॉपिंग एरिया में अंधाधुंध फायरिंग से अफरा-तफरी मच गई। हमले में तीन लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की आशंका है।
अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. ताजा मामला इडाहो राज्य के ट्विन फॉल्स शहर का है, जहां शनिवार दोपहर एक व्यस्त शॉपिंग एरिया में एक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. घटना में तीन लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया. फिलहाल पुलिस हमले की वजह और हमलावर की पहचान का पता लगाने में जुटी है.
शॉपिंग एरिया में अचानक शुरू कर दी फायरिंग
सीएनएन के मुताबिक, यह घटना शनिवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2:30 बजे हुई. एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि हमलावर ने ट्विन फॉल्स के मशहूर 'इन-एन-आउट बर्गर' रेस्तरां के पास स्थित शॉपिंग एरिया में अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दीं. फायरिंग शुरू होते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.
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