ट्रंप की वजह से बदला गाजा का नक्शा? इजरायल बॉर्डर पर बफर जोन के साथ होंगे ये बदलाव, समझें पूरा गणित
Donald Trump US: अगर ट्रंप का प्लान कामयाब रहा तो गाजा युद्ध बंद हो जाएगा और हमास को 72 घंटे के अंदर ही बंधंकों को वापस करना होगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को खत्म करने का प्लान बनाया है, जिस पर कतर और पाकिस्तान समेत कई देशों ने सहमति जताई है. ट्रंप का कहना है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी योजना पर सहमत हो गए हैं. ट्रंप ने योजना के तहत गाजा का एक नया नक्शा भी बनवाया है. इसके मुताबिक इजरायल और गाजा के बीच एक बफर जोन रहेगा और यह हमेशा बना रहेगा.
अपडेट जारी है...
