अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को खत्म करने का प्लान बनाया है, जिस पर कतर और पाकिस्तान समेत कई देशों ने सहमति जताई है. ट्रंप का कहना है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी योजना पर सहमत हो गए हैं. ट्रंप ने योजना के तहत गाजा का एक नया नक्शा भी बनवाया है. इसके मुताबिक इजरायल और गाजा के बीच एक बफर जोन रहेगा और यह हमेशा बना रहेगा.

अपडेट जारी है...