इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के बीच भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नेतन्याहू पूरी तरह स्वस्थ और जीवित हैं. अजार ने यह भी कहा कि हाल ही में सामने आया कैफे वाला वीडियो बिल्कुल असली है और इसे किसी भी तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से नहीं बनाया गया है.

राजदूत ने अफवाहों को बताया बेबुनियाद

भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 'जीवित और पूरी तरह स्वस्थ' हैं. उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो असली है और इसे AI की मदद से तैयार नहीं किया गया है.

कैफे में कॉफी पीते दिखे नेतन्याहू

हाल ही में नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक छोटा वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में वह एक कैफे में आराम से कॉफी पीते नजर आ रहे थे. वीडियो में उन्होंने थोड़ी देर के लिए हाथ भी उठाया, जिसमें उनके हाथ की पांच उंगलियां साफ दिखाई दे रही थीं.

Israeli Ambassador to India Reuven Azar in a Press Conference has said that “Prime Minister Benjamin Netanyahu is very much alive and the video released from the cafe yesterday is not an AI”. @ReuvenAzar @IsraelinIndia



pic.twitter.com/GMV7yZxvx0 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 16, 2026

छह उंगलियों वाले ‘AI ग्लिच’ की चर्चा से बढ़ा विवाद

दरअसल, इससे पहले सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि नेतन्याहू के एक पुराने वीडियो में AI की गड़बड़ी की वजह से उनके हाथ में छह उंगलियां दिखाई दी थीं. इसी वजह से कई लोगों ने यह भी दावा करना शुरू कर दिया कि वह वीडियो डीपफेक या AI से बनाया गया था.

मौत की अफवाहें भी हुईं वायरल

इन दावों के बाद कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह तक कहा जाने लगा कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है और उनके नाम से जारी वीडियो AI के जरिए बनाए जा रहे हैं. यह अफवाहें तेजी से कई प्लेटफॉर्म्स पर फैल गईं, जिससे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी वीडियो की विश्वसनीयता को लेकर बहस शुरू हो गई.

AUTO POCKET MOVER JACKET😂😂🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/4lWJVk2fQJ — Abdullah Hussain (@AbdullahHyD_7) March 15, 2026

इजरायली अधिकारियों ने किया खंडन

हालांकि इजरायली अधिकारियों ने इन सभी दावों को पूरी तरह गलत बताया है. राजदूत अजार ने कहा कि कैफे में कॉफी पीते हुए नेतन्याहू का वीडियो यह साफ दिखाता है कि वह जीवित हैं और AI से छेड़छाड़ की बातों में कोई सच्चाई नहीं है.