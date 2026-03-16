हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वउड़ानों पर ब्रेक के बाद धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा ऑपरेशन, तीसरे हमले ने बढ़ाई चिंता

उड़ानों पर ब्रेक के बाद धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा ऑपरेशन, तीसरे हमले ने बढ़ाई चिंता

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते एयरस्पेस बंद होने से दुनियाभर की एयरलाइंस को नए रूट तलाशने पड़ रहे हैं. इससे न केवल उड़ानों का समय बढ़ रहा है, बल्कि ईंधन लागत और टिकट कीमतों पर भी असर पड़ रहा है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 16 Mar 2026 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद सोमवार को उड़ान सेवाएं धीरे-धीरे बहाल होने लगीं. अधिकारियों ने बताया कि हमले से पैदा हुए खतरे के कारण कुछ समय के लिए उड़ानों को रोकना पड़ा, जिससे ग्लोबल एविएशन ट्रैफिक पर असर पड़ा.

यह घटना ऐसे समय हुई है, जब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध ने मिडिल ईस्ट के हवाई क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है. मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे के चलते कई देशों ने अपने एयरस्पेस को सीमित या बंद कर रखा है, जिससे फ्लाइट्स रद्द, डायवर्ट या रि-शेड्यूल करनी पड़ रही हैं. इसके साथ ही ईंधन की बढ़ती कीमतों ने एयरलाइंस की लागत और दबाव दोनों बढ़ा दिए हैं.

धीरे-धीरे बहाल हो रही सेवाएं
दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि चुनिंदा जगहों के लिए उड़ानों का ग्रैजुअल रिज़्यूम्शन शुरू किया गया है. दुबई मीडिया ऑफिस के अनुसार सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद चरणबद्ध तरीके से सेवाएं सामान्य की जा रही हैं. एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा कि हमले के बाद सुबह 06:00 GMT से आंशिक रूप से ऑपरेशन फिर शुरू करने की योजना बनाई गई. एयरलाइन के मुताबिक एयरपोर्ट के पास एक फ्यूल टैंक प्रभावित हुआ, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

एमिरेट्स ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी कि कुछ उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि उसकी सहयोगी एयरलाइन फ्लाई दुबई ने भी अस्थायी रूप से उड़ानें रोक दी थीं. कई फ्लाइट्स को अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया.

तीसरा हमला, बढ़ती चिंता
28 फरवरी से खाड़ी देशों पर ईरान द्वारा किए गए हमलों के बाद से यह दुबई एयरपोर्ट पर तीसरी घटना है. ईरान का कहना है कि उसके हमलों का उद्देश्य क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को निशाना बनाना है. हालांकि इन हमलों में नागरिक सुविधाएं जैसे एयरपोर्ट, होटल और बंदरगाह भी प्रभावित हुए हैं. संयुक्त अरब अमीरात समेत कई खाड़ी देश अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी करते हैं. इसके बावजूद इन हमलों से नागरिक विमानन और बुनियादी ढांचे को गंभीर खतरा पैदा हुआ है.

ग्लोबल एयर ट्रैफिक पर असर
युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में एयरस्पेस बंद होने से दुनिया भर की एयरलाइंस को नए रूट तलाशने पड़ रहे हैं. इससे न केवल उड़ानों का समय बढ़ रहा है, बल्कि ईंधन लागत और टिकट कीमतों पर भी असर पड़ रहा है. खाड़ी क्षेत्र में 28 फरवरी के बाद से 2,000 से अधिक मिसाइल और ड्रोन हमले दर्ज किए गए हैं, जिनमें अमेरिकी दूतावास, सैन्य ठिकाने, तेल बुनियादी ढांचा और आवासीय क्षेत्र भी निशाने पर रहे हैं.

सामान्य स्थिति बहाल करने की चुनौती
विशेषज्ञों का मानना है कि दुबई एयरपोर्ट पर हालिया हमला दिखाता है कि क्षेत्रीय तनाव के बीच एयरलाइंस के लिए ऑपरेशन को सामान्य स्तर पर लाना आसान नहीं होगा. सुरक्षा जोखिम और बढ़ती लागत के कारण विमानन उद्योग पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की आशंका है. ड्रोन हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट पर उड़ानों की बहाली भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने वैश्विक विमानन के सामने सुरक्षा और लागत दोनों की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

ये भी पढ़ें

ईरान वॉर ने खोल दी दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी! UN का बड़ा अलर्ट - ऑयल-गैस पर ज़्यादा भरोसा बन रहा खतरा

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
Read
Published at : 16 Mar 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Drone Attack UAE FLIGHT IRAN Dubai International Airport
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
उड़ानों पर ब्रेक के बाद धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा ऑपरेशन, तीसरे हमले ने बढ़ाई चिंता
उड़ानों पर ब्रेक के बाद धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा ऑपरेशन, तीसरे हमले ने बढ़ाई चिंता
विश्व
US-Israel-Iran War Live: आज शाम 4 बजे LPG लेकर भारत पहुंचेगा 'शिवालिक', इजरायल ने खामेनेई के प्लेन पर दागा रॉकेट
LIVE: आज शाम 4 बजे LPG लेकर भारत पहुंचेगा 'शिवालिक', इजरायल ने खामेनेई के प्लेन पर दागा रॉकेट
विश्व
Iran US War: इज़राइल राजदूत ने बताया 3-पॉइंट प्लान, ईरान पर हमला इसी के तहत
इज़राइल राजदूत ने बताया 3-पॉइंट प्लान, ईरान पर हमला इसी के तहत
विश्व
ईरान वॉर ने खोल दी दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी! UN का बड़ा अलर्ट - ऑयल-गैस पर ज़्यादा भरोसा बन रहा खतरा
ईरान वॉर ने खोल दी दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी! UN का बड़ा अलर्ट - ऑयल-गैस पर ज़्यादा भरोसा बन रहा खतरा
Advertisement

वीडियोज

Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ये जंग नहीं आसां... ईरान वॉर में अबतक अमेरिका के 12 अरब डॉलर खर्च, कुल लागत का अनुमान बाकी, जानें पेंटागन ने क्या बताया
ये जंग नहीं आसां... ईरान वॉर में अबतक अमेरिका के 12 अरब डॉलर खर्च, कुल लागत का अनुमान बाकी, जानें पेंटागन ने क्या बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी विधानसभा चुनाव में इन पार्टियों के साथ अलायंस कर सकते हैं चंद्रशेखर, खुद किया खुलासा
यूपी विधानसभा चुनाव में इन पार्टियों के साथ अलायंस कर सकते हैं चंद्रशेखर, खुद किया खुलासा
विश्व
सुप्रीम लीडर मुज्तबा कहां? इजरायल ईरान में खोज रहा, क्या वो रूस में मौजूद, पुतिन ने ट्रंप संग कर दिया खेल?
सुप्रीम लीडर मुज्तबा कहां? इजरायल ईरान में खोज रहा, क्या वो रूस में मौजूद, पुतिन ने ट्रंप संग कर दिया खेल?
स्पोर्ट्स
जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल
जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक हुआ वायरल
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक वायरल
विश्व
'हॉर्मुज स्ट्रेट में...', ट्रंप का साथ देने पर जापान की प्रधानमंत्री की No, जहाजों को एस्कॉर्ट करने पर खोले पत्ते
'हॉर्मुज स्ट्रेट में...', ट्रंप का साथ देने पर जापान की प्रधानमंत्री की No, जहाजों को एस्कॉर्ट करने पर खोले पत्ते
यूटिलिटी
इस चीज के बिना रुक सकती है सिलेंडर की डिलीवरी, LPG संकट के बीच सरकार ने बदला नियम
इस चीज के बिना रुक सकती है सिलेंडर की डिलीवरी, LPG संकट के बीच सरकार ने बदला नियम
हेल्थ
Vitamin D Deficiency: शरीर में विटामिन 'डी' की कमी कितनी खतरनाक, इससे किन बीमारियों का खतरा?
शरीर में विटामिन 'डी' की कमी कितनी खतरनाक, इससे किन बीमारियों का खतरा?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget