अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'मैं चाहूंगा कि रूस के मामले में चीन हमारी मदद करे. मैं चाहता हूं कि चीन इसमें हमारी भूमिका समझे और सहयोग करे.' ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और रूस में यूक्रेन वॉर को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि वॉशिंगटन ने हाल ही में मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगाए हैं.

ट्रंप जल्द ही अपने 5 दिवसीय एशिया दौरे पर रवाना होंगे, जिसमें मलेशिया, जापान और साउथ कोरिया की यात्रा शामिल है. ये उनके कार्यकाल का अब तक का सबसे लंबा विदेशी दौरा होगा. वह कुआलालंपुर में रविवार से शुरू हो रहे आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

APEC शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे ट्रंप

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने एशिया दौरे के दौरान 29 अक्टूबर से दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में शुरू हो रहे एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे.

शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात

शिखर सम्मेलन के इतर ट्रंप की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी. दोनों नेता व्यापार वार्ता और अमेरिका-चीन तनाव पर भी चर्चा करेंगे. डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक में ताइवान मुद्दे और हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक नेता जिमी लाई की रिहाई पर भी चर्चा करेंगे. बता दें कि जिमी लाई अब बंद हो चुके 'एप्पल डेली' प्रो-डेमोक्रेसी अखबार के संस्थापक हैं, जिन्हें बीजिंग ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत हांगकांग में जेल में डाल रखा है.

किम जोंग उन से भी मुलाकात के लिए तैयार हैं ट्रंप

उन्होंने कहा कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है. राष्ट्रपति शी के पास भी हमारे साथ बात करने के लिए बहुत कुछ है. मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात अच्छी रहेगी. मैं ताइवान के मुद्दे पर बात करूंगा. वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन इस पर चर्चा जरूर करूंगा. ताइवान के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है.

ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वो एशिया दौरे के दौरान उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से भी मुलाकात के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, 'मैं 100 फीसदी तैयार हूं. मेरी किम जोंग उन से अच्छी समझ है और अगर मौका मिला तो मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूं.'

