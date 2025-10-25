प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशभर के श्रद्धालुओं को चार दिवसीय महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नहाय-खाय के पावन अनुष्ठान के साथ यह महापर्व शुरू हो रहा है और सभी व्रतियों को उनका नमन और वंदन.

प्रधानमंत्री ने छठ महापर्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह उत्सव सादगी और संयम का प्रतीक है. छठ के घाटों पर दिखाई देने वाले दृश्य में पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा मिलती है. उन्होंने बताया कि छठ पूजा की प्राचीन परंपरा का हमारे समाज पर गहरा प्रभाव रहा है और आज यह पर्व विश्व के कोने-कोने में संस्कृति के महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है.

नहाय-खाय के पावन अनुष्ठान के साथ आज से चार दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है. बिहार सहित देशभर के श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन! — Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2025

पीएम मोदी ने कही ये बड़ी बात

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि छठी मइया सभी को अपना आशीर्वाद दें. उन्होंने कहा कि छठ महापर्व आस्था, उपासना और प्रकृति प्रेम का अद्वितीय संगम है. इसमें अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है और प्रसाद में प्रकृति के विविध रंगों का समावेश होता है. छठ पूजा के गीत और धुनें भक्ति और प्रकृति की अद्भुत छवि प्रस्तुत करती हैं.

लोक गायिका शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले पीए मोदी?

प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेख किया, "मेरा सौभाग्य है कि कल ही, मुझे बेगूसराय जाने का अवसर मिला था. बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का बेगूसराय से आत्मीय रिश्ता रहा है. शारदा सिन्हा जी और बिहार के कई लोक कलाकारों ने अपने गीतों से, छठ के उत्सव को एक अलग भाव से जोड़ा है.

मेरा सौभाग्य है कि कल ही, मुझे बेगूसराय जाने का अवसर मिला था। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का बेगूसराय से आत्मीय रिश्ता रहा है। शारदा सिन्हा जी और बिहार के कई लोक कलाकारों ने अपने गीतों से, छठ के उत्सव को एक अलग भाव से जोड़ा है। pic.twitter.com/6P4iQnRL5X — Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2025

ये भी पढ़ें-

दुर्गापुर गैंगरेप: पीड़िता का कोर्ट में आरोपियों से हुआ आमना-सामना, शिनाख्त परेड में हुई शामिल